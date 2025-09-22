Afamo llega al cuarto de siglo con más de 400 usuarios con demencia en la comarca

La asociación de apoyo a familias de personas con alzhéimer y otras demencias, Afamo, celebró ayer su 25 aniversario con la ya tradicional Xuntanza na Memoria en la carballeira de San Martiño. El evento más emotivo, tierno y gracioso fue la obra de teatro protagonizada por usuarios del centro de día de Afamo, que representaron un texto plagado de chistes sobre la vida de las trabajadoras en la antigua conservera de Massó. La obra, que levantó las risas del público en múltiples ocasiones, estuvo trufada de momentos musicales con canciones tradicionales. El maestro gaiteiro Xavier Blanco lideró al grupo de músicos que puso la banda sonora a la mañana. Antes, la presidenta de Afamo, Josefa Cancelas, hizo un recorrido por el cuarto de siglo de la entidad «acompañando, apoyando y construyendo comunidad», para concluir explicando que atienden en estos momentos a más de 400 vecinos de O Morrazo que sufren alzhéimer u otro tipo de demencia. Están atendidos por 38 profesionales que trabajan en estos momentos con la entidad, junto a la directiva y más de 20 voluntarios.

El público, disfrutando de la música. / Gonzalo Núñez

El Día Mundial del Alzhéimer es una fecha que nos une a miles de familias de todo el mundo», continuó Cancelas para indicar que fue un 14 de septiembre del 2000 cuando Afamo nació legalmente. «Un grupo de familias decidió entonces juntar esfuerzos para crear un espacio de apoyo, comprensión y respuestas al alzhéimer, con recursos muy limitados en los primeros tiempos», apuntó la presidenta para explicar el comienzo de programas de estimulación y apoyo. En 2003 Afamo creó la primera unidad de respiro familiar con programas terapéuticos en O Morrazo. En 2004 nació el programa de apoyo psicológico a las familias ya con más de 30 cuidadores el primer año. En 2006 se abrió el centro de día ubicado en Moaña, reconocido en 2009 como parte de la Rede Galega de Centros de Día de Alzhéimer. Hoy la entidad forma parte de la federación gallega y de la confederación española de familiares de enfermos de alzhéimer.

La entrada de las "actrices por un día". / Gonzalo Núñez

En el inicio de la Xuntanza na Memoria Josefa Cancelas explicó que el lema de este año del día mundial es «igualando derechos». Alertó de que en España conviven con las demencias cerca de 5 millones de personas, el 11% de la población entre afectados y cuidadores. «Tenemos que recodar que tenemos derecho a ser escuchados y comprendidos, a tomar decisiones sobre nuestra vida y a recibir atención sanitaria específica». Reclamó también un avance en la investigación y en nuevos tratamientos y mejoras en el diagnóstico temprano.

Autoridades y presidenta de Afamo. / Gonzalo Núñez

Entre las autoridades estuvieron presentes representantes del PP de Moaña y Bueu y del PSOE moañés, así como el alcalde de Vilaboa César Poza; la regidora de Cangas Araceli Gestido; la edil de Servizos Sociais de Bueu, Laura Ogando; y la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos. La mandataria moañesa explicó que, pasados 25 años, «Moaña y O Morrazo no se entendería sin el trabajo de Afamo. Es un símbolo de calidad asistencia e innovación. Hizo hincapié en el sacrificio de las familias cuidadoras».

Muchas familias comieron en la carballeira con la música de Gaiteiros de Moaña. Por la tarde disfrutaron de piezas de humor y de una verbena.