El PP intentará bloquear, en el pleno, la subida del recibo de la basura

La sensible subida del recibo de la recogida de la basura en O Morrazo se ha convertido en los últimos días en uno de los grandes debates políticos en la comarca. No en vano se contempla duplicar el precio que pagan los vecinos, llegando a 126 euros al año. Para el PP de Cangas la situación es una «injusticia» que tiene como responsables los gobiernos de Bueu, Cangas y Moaña, los tres con el BNG a la cabeza. Considera, el concejal del PP Pío Millán, que fueron los distintos gobernantes de la Mancomunidade do Morrazo los que quieren que los vecinos paguen ahora «por su falta de gestión e irresponsabilidad».

Ante esta situación, el PP cangués cumple con lo anunciado e hizo pública ayer una moción que presentará al pleno de este mes. En la misma insta a la Xunta de Goberno de la Mancomunidade de Concellos do Morrazo, a la retirada de la propuesta de ordenanza fiscal de la recogida y tratamiento de la basura acordada el 10 de septiembre de 2025.

El segundo punto de acuerdo de su moción reclama instar a la presidencia de la Mancomunidade a a convocar una junta de portavoces de los distintos grupos políticos que forman parte de la asamblea del organismo supramunicipal para, entre todos, elaborar una nueva propuesta de ordenanza fiscal «desde el consenso».

Millán se queja de que los responsables políticos de la mancomunidad en los últimos años dedicaron sus esfuerzo a discutir si municipalizaban el servicio o buscaban otras fórmulas de gestión. Tras siete años de informes «estos no sirvieron para nada. Considera que se abandonaron, por lo tanto otras obligaciones que derivaron en un servicio de recogida «muy deficiente» con gran número de contenedores rotos, parte de la maquinaria con problemas de mantenimiento y averías continuas o falta de limpieza en islas de contenedores.