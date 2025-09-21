Los Rechouchíos, siempre en familia

Que es un espectáculo familiar está claro, pero hasta ahora lo era solo en el patio de butacas. José Manuel y sus hijos Román y Omara trasladaron ese espíritu también al escenario este viernes en Moaña, interpretando un animado repertorio para pequeños y mayores.

Celso Dopazo y sus múltiples capacidades

No estuvo nada torpe Félix Juncal al acudir con Celso Dopazo a la reunión con la conselleira de Infraestruturas. Más allá de estar allí como edil de Obras, a nadie le viene mal contar con un hombre con un innegable poder de recaudación. ¡Cómo si no iban a celebrarse año tras año y por todo lo alto las Festas de Santa Ifigenia con ese cartel! El resultado ya lo ven, dinerito fresco para Pazos Fontenla.

Las "tórridas" vacaciones de Kevin González y Rubén Viéitez

Que a nadie despiste el titular, simplemente que los dos ediles de Moaña acompañaron a la SD Tirán en el playoff y se encontraron con una ola de calor en Euskadi.