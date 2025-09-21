O Rompeolas
Los Rechouchíos, siempre en familia
Que es un espectáculo familiar está claro, pero hasta ahora lo era solo en el patio de butacas. José Manuel y sus hijos Román y Omara trasladaron ese espíritu también al escenario este viernes en Moaña, interpretando un animado repertorio para pequeños y mayores.
Celso Dopazo y sus múltiples capacidades
No estuvo nada torpe Félix Juncal al acudir con Celso Dopazo a la reunión con la conselleira de Infraestruturas. Más allá de estar allí como edil de Obras, a nadie le viene mal contar con un hombre con un innegable poder de recaudación. ¡Cómo si no iban a celebrarse año tras año y por todo lo alto las Festas de Santa Ifigenia con ese cartel! El resultado ya lo ven, dinerito fresco para Pazos Fontenla.
Las "tórridas" vacaciones de Kevin González y Rubén Viéitez
Que a nadie despiste el titular, simplemente que los dos ediles de Moaña acompañaron a la SD Tirán en el playoff y se encontraron con una ola de calor en Euskadi.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós a la mítica taberna O Pelao de Cangas
- El Contencioso «tumba» la construcción de 16 adosados promovidos en Cimadevila
- Mejilloneros con cinco bateas o menos pagarán hasta un 30% más a Hacienda
- El Concello rechaza el cierre de terrazas de madrugada los días laborables
- Donón vendimia pendiente de los inspectores de trabajo
- Capitol, Grupo Asia y América, en las Festas de Santa Ifigenia
- La Semana Santa de Cangas, camino de Gandía
- Advierten de errores en la contratación de personal y de proyectos en Cangas