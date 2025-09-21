El PP califica el ampliado Museo Massó de «referente»
REDACCIÓN
Bueu
Los Diputados del PPdeG Julio García Comesaña y Manuel Santos, acompañados por la portavoz del partido en Bueu, Elena Estévez, visitaron la ampliación del Museo Massó y destacaron el «impulso» que supuso para el «atractivo turístico y cultural» de la villa. La Xunta realizó en esta obra una inversión de 1,4 millones de euros.
Consideran que la intervención convirtió al Museo Massó «en un referente de primer nivel del patrimonio marinero de Galicia» al duplicar su superficie y exhibir obras de Urbano Lugrís.
