Moaña aprecia «fragmentación fraudulenta» en el proyecto eólico

En mayo de 2024 saltó a la luz pública el proyecto que el Grupo Arena Power había presentado ante la Xunta de Galicia para la instalación de un parque eólico de 15 aerogeneradores con dos subestaciones eléctricas y dos torres de medición, dentro del Área de Desenvolvemento Eólico (ADE) de O Morrazo, ocupando terrenos de los municipios de Moaña (San Martiño y Domaio), Vilaboa (Santa Cristina y San Adrián de Cobres) y Marín (Santomé de Piñeiro).

Los promotores solicitaron al Concello, el pasado junio, un informe urbanístico sobre la compatibilidad de uso de infraestructuras de tecnología eólica. La alcaldesa, Leticia Santos, remitió esta semana dicho informe concluyendo que el Concello propone «declarar la incompatibilidad de estos proyectos; manifestando también nuestro rechazo a los mismos así como al Área de Desenvolvemento Eólico do Morrazo, por considerarla también incompatible con la normativa y con la vida en este territorio».

En concreto el informe reconoce que, aunque el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) que entró en vigor en 2017 no está adaptado a la Lei 2/2016 do Solo de Galicia, los parques eólicos proyectados –pues cada uno de los aerogeneradores se tramita como un parque distinto– y la línea de evacuación se pretenden levantar en terrenos clasificados por el vigente PXOM como Chan Rústico de Especial Protección en sus diversas categorías, al incluir protección de espacios naturales, aguas, forestal, patrimonio, agropecuaria e infraestructuras. Añade que en este documento el uso de parque eólico no se encuentra entre las instalaciones susceptibles de implantación en este tipo de suelo. Se trataría de una actividad «que, a priori, no encuentra amparo en el plan urbanístico municipal».

El PXOM moañés no contempla estas infraestructuras en suelo rústico

Sobre la tramitación de cada molino como un parque independiente, el informe del Concello de Moaña alerta de que puede suponer una clara vulneración de la normativa en cuanto al fraccionamiento de las instalaciones eólicas «pues todos se sirven de las mismas líneas de evacuación y se localizan dentro de la misma área de desarrollo». La alcaldesa alude directamente a que se puede apreciar «un interés por fragmentación fraudulenta del proyecto y, en consecuencia, conllevaría la nulidad del mismo» al no poder evaluarse conjuntamente los efectos de las obras que son necesariamente interdependientes entre sí para su funcionamiento.

En lo que respecta a las ubicaciones planteadas, el Concello señala que cuentan con importantes afecciones sobre cuestiones de competencia municipal como el abastecimiento de agua potable a la población, el mantenimiento de los viales municipales o la protección del patrimonio.

Finalmente, la regidora explicita a la empresa promotora del parque que el pleno de la corporación de Moaña acordó, de forma unánime, el 30 de mayo de 2024, rechazar cualquier instalación de aerogeneradores en los montes del municipio.