Moaña encauzará las pluviales en A Torre para atajar las inundaciones del vial
F.G.S.
El Concello de Moaña aprueba este lunes una obra de encauzamiento y pluviales y del rebose del depósito de la Comunidade de Augas de Meira, situado en las proximidades de A Torre. El agua sale a través de un antiguo muro de piedra directamente a la cuneta. Cuando el caudal aumenta por fuertes precipitaciones salta hasta el asfalto afectando al tráfico en un vial ya de por sí muy estrecho.
Esta actuación, priorizada por los colectivos del Consello Veciñal de Meira, implica una inversión de 8.125 euros y el plazo de ejecución será de un mes. Consistirá en interceptar el caudal de agua procedente de la lluvia así como el del rebose del depósito y llevarlo hacia una arqueta existente en el vial. Será necesario complementarlo con una rejilla transversal. Se cubrirá la cuneta abierta.
