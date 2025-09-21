Moaña ya proyecta la reforma y cambio de césped de A Granxa

El Concello de Moaña contratará en breve la redacción del proyecto de reforma integral del campo de fútbol de A Granxa, en la parroquia de Domaio. Se trata del campo en el que disputa sus encuentros como local y realizan todos sus entrenamientos las distintas plantillas del Domaio FC, cuyo primer equipo se encuentra en estos momentos militando en Primera Futgal.

El concejal de Deportes, Rubén Viéitez, explica que representantes del Concello y de la directiva del club de fútbol visitaron esta misma semana las instalaciones, con el objetivo de conocer en detalle cuáles son los desperfectos y necesidades que presenta el complejo deportivo y así poder encargar la redacción del proyecto.

El gasto principal necesario es la sustitución del césped artificial. Se trata de un terreno de juego instalado en el año 2011, para que el campo dejase de ser de tierra y cumpliese con los estándares de la mayoría de recintos de fútbol de O Morrazo. Pasados ya 14 años de uso, el césped se encuentra muy deteriorado, como ocurre con todos los que se instalaron en la misma época, por lo que se impone extender una nueva superficie.

El proyecto incluirá también mejoras en la iluminación del recinto de juego y en el sistema de riego, pues en estos momentos el riego presenta varios problemas. Asimismo, la intención es que la reforma incluya una mejora en los banquillos y la instalación de nuevas redes protectoras entre otras necesidades que puedan surgir.

La intención es acometer las obras con cargo a los nuevos planes de inversiones de la Diputación de Pontevedra. Esta mejora de un recinto deportivo sucederá a la reforma y sustitución del césped acometida en el campo Iago Aspas Juncal-O Casal que se ejecutó durante los años 2023 y 2024 y había implicado una inversión de 240.101,78 euros. En ese caso la «alfombra» original databa del año 2009.

Fútbol 7

Además, en estos momentos están en marcha las obras para sustituir el césped artificial de los dos campos de fútbol 7 de Seara y Reibón, en los que se disputan los partidos del Keniata y que también son utilizados por los alumnos de los dos colegios en cuyos patios se encuentran.

En estos momentos se está instalando el nuevo sistema de riego antes de extender el nuevo césped. En los campos de fútbol 7 la inversión del Concello asciende a 160.561 euros para el campo de Seara y de 164.790 euros para el de Reibón.