Los moañeses reducen en 18.500 toneladas el CO2 emitido a la atmósfera en solo siete años

El Concello de Moaña y sus ciudadanos han conseguido reducir las emisiones de CO2 y otros gases responsables del cambio climático en un 31,50% en los últimos siete años. Así se recoge en el segundo informe de seguimiento del Plan de Acción polo Clima e a Enerxía Sostible al que se sumó la administración local. El objetivo del denominado PACES es llegar a 2030 con un 40% de las emisiones que se registraban en 2017. Esto supondría reducir en un total de 24.977 toneladas el CO2 que se emite a la atmósfera. En estos momentos el descenso se sitúa ya en 19.694 toneladas, por lo tanto los redactores del informe de seguimiento concluyen que Moaña «va por buen camino» para alcanzar el objetivo final. En total, en toda Moaña, se emitieron a lo largo del ejercicio 2024 una cantidad de 42.189,32 toneladas de CO2 o gases equivalentes.

En términos de consumo energético, la reducción global en la totalidad del término municipal llega al 15,87% desde el 2017. Esta mejora se debe, principalmente, a la reducción en el consumo del transporte privado y comercial, así como a la iluminación pública que pasó enteramente a tecnología Led de bajo consumo y a la flota de vehículos municipales, que apuesta en cada renovación por energías con menos emisiones.

En cuanto al consumo energético total en Moaña, el 51% del global procede de edificios residenciales y viviendas particulares, seguido del transporte privado y comercial, que ascienden a un consumo del 46%. En total ambos apartados necesitan 90.422 MWh y 80.850 MWh respectivamente. El transporte público que atraviesa Moaña –esencialmente autobuses y barcos de pasajeros– es responsable del 0,9% del consumo energético total (1.655 MWh).

Ya en lo que compete a la exclusiva responsabilidad de la administración local, 952 MWh son consumidos por los edificios y equipamientos municipales (un 0,5% del total), mientras que 788 MWh se corresponden al alumbrado público. La flota municipal apenas consume 252 MWh. Por lo tanto el Concello es responsable exclusivo solo del 2,9% del consumo energético en Moaña. El resto se corresponde con actividades privadas y particulares.

El informe del Plan de Acción por el Clima refleja el buen camino hacia los objetivos de 2030

Toda la iluminación pública se pasó a tecnología Led de bajo consumo. / Gonzalo Núñez

En cuanto a toda la energía que necesita el Concello para funcionar, el 78,6% es electricidad. Le sigue el gasóleo, que representa un 17,7% y en porcentajes muy bajos están el pellets, el gas natural y la gasolina.

Pese a todo, la gran reducción de las emisiones desde 2017 está precisamente en el transporte privado y comercial. Los coches y furgonetas de vecinos y negocios emitían 32.234 toneladas de CO2 en 2017 y ahora solo emiten 19.479 toneladas (-37%). Las casas particulares, por su parte, pasaron de emitir 24.483 toneladas de gases responsables del cambio climático en 2017 a ser responsables solo de 18.809 toneladas (-23%). Las actividades privadas son responsables del 89% de los gases del cambio climático, pero los redujeron en 18.429 toneladas en siete años.

El descenso del alumbrado público fue de 763 a 204 toneladas; el de los edificios municipales de 307 a 236 toneladas y el de la flota de coches municipales de 131 a 67 toneladas de CO2.

Un plan frente a sequías, el próximo reto

El segundo informe de seguimiento del PACES deja en buen lugar al Concello y a los ciudadanos moañeses, al constatarse una reducción en el consumo energético y en la contaminación a lo largo de los últimos años. En cuanto a las acciones y políticas públicas realizadas desde que se suscribió este plan de acción por el clima, la mayoría están en proceso y se completó la renovación del alumbrado público.El informe establece deberes para los próximos dos años. El gobierno local moañés debe poner en marcha, sobre todo, un plan de emergencia frente a episodios de sequía así como potenciar entre los ciudadanos una mayor sensibilización sobre el uso responsable del agua. En este sentido, el PACES exige poner en marcha un plan de comunicación para el ahorro y reutilización del agua.Otra de las acciones pendientes de ejecutar es la promoción y el incentivo a mejorar la calificación energética de edificios terciarios y residenciales de índole privada. El informe revisó un total de 29 acciones, de las que el resto están ya en una fase de desarrollo.