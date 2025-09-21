Meira baila al ritmo más irreverente
El Lamenteibol Fest inunda el sábado de música, comida y juegos populares
F.G.S.
La música sonó ayer durante toda la tarde y la noche en Samertolaméu, en la parroquia de Meira. Los organizadores del Lamenteibol Fest no se asustaron ante el riesgo de lluvia y organizaron un festival con una decena de grupos y un Dj a cada cual más irreverente. Food trucks con comida y juegos populares completaron una jornada marcada por la música gratuita.
A primera hora de la tarde arrancaron las actuaciones pero no fue hasta la noche cuando actuaron los vigueses Youcanthide, con ritmos de new metal, hardcore y punk. Eran los cabezas de cartel. El Dj Gramola fue otro de los que pusieron a los asistentes a bailar a lo largo de la jornada.
Además, por el escenario pasaron grupos como Playa Desmayo, Celebration Day, Sustanciados, Manle, Lamprea Explosiva, Lorahacepam, Equipo de Atraco, Os Divorciados y OnlyPunks. Demostraron que no solo de julio y agosto viven los festivales en la comarca.
