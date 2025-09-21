La Gala Escolas Galegas cierra el FICBueu 2025

«Árbores no camiño», del CEIP Xesús Golmar, y «Mariñeira», del IES Ramón Cabanillas, fueron premiados ayer en la Gala de Escolas Galegas del FICBueu, con el que el certamen buenense puso el punto y final a su decimooctava edición en una última jornada de marcado carácter familiar.

Dos semanas de actividades y casi 80 filmes proyectados después, la decimooctava edición del Festival Internacional de Cinema de Bueu tocó a su fin. Lo hizo después de haber coronado a la italiana «Eggregores» como el mejor corto y de haber entregado sendos galardones a «Abellón» (mejor obra gallega) y «Campolivar» (mejor española), y de que ayer se bajase el telón con la Gala Escolas Galegas, con los trabajos de los centros de enseñanza a concurso.

Así, como mejor corto en la categoría de Educación Especial, Infantil y Primaria, fue seleccionada «Árbores no camiño», elaborado por alumnos del CEIP Xesús Golmar. El trabajo narra la historia de Breogán, un niño de Lalín que se pierde en el monte y que recibe la ayuda de los árboles para resolver sus problemas. El jurado justificó el premio por «la originalidad en la creación de toda la estética del corto y la capacidad para contar una historia de forma colectiva».

Como mejor corto de Educación Secundaria fue premiado «Mariñeira», del IES Ramón Cabanillas, homenaje a las víctimas del mar que toca además el tema del Alzhéimer, y que fue distinguida por «su capacidad para congregar a toda la comunidad educativa alrededor de una historia intergeneracional empleando el cine como elemento de cohesión comunitaria».

Público asistente en el Centro Social do Mar. / Gonzalo Núñez

La cita, celebrada en el Centro Social do Mar, estuvo conducida por la escritora y editora Olalla González, acompañada por el artista plástico Marc Taeger, que realizó dibujo y animación en vivo durante la gala, que incluyó las proyecciones de los filmes ganadores y música en directo a cargo de Martín, Carmen y Juan Sánchez Paz.

El menú de la jornada incluyó asimismo el espectáculo «A feira das ilusións», un espacio expositivo con el cine como vehículo argumental que muestra cómo surgieron las imágenes en movimiento a través de zootropos, praxinoscopios y otros inventos. El punto y final lo pusieron las proyecciones de la Sección Curtas en Familia, con trabajos de Chequia o Francia.