Bueu apura los trámites para adjudicar la gestión de la piscina en el inicio de 2026

El primer trimestre de 2026. Ese es el horizonte que se marca el Concello de Bueu para adjudicar el contrato de gestión de la piscina municipal en un proceso que dará su primer paso importante en la sesión plenaria del próximo mes de octubre, a la que irá la aprobación definitiva del reglamento de régimen interno y la declaración de servicio público. Los dos documentos ya fueron aprobados inicialmente en el pleno de julio y cerraron hace días el plazo de alegaciones, recibiendo una, suscrita por el Partido Popular. La intención es responderla en los próximos días y así poder proceder a la aprobación definitiva.

«Estos documentos son la punta de lanza de un proceso de licitación que se pondrá en marcha ahora», explica el concejal de Facenda, Subvencións y Contratación Pública, Xosé Leal, que también avanza que antes de final de año se comenzará con el proceso de licitación. Este implica la aprobación de un pliego de prescripciones técnicas del que ya existe un borrador bastante avanzado. Leal reconoce que esa parte del procedimiento se atrasó por una baja en Secretaría, y que ahora se apostará por un trabajo conjunto con otros departamentos para dar un empujón a las bases de licitación.

En paralelo se irá preparando la aprobación de la ordenanza reguladora de precios públicos. Lo cierto es que los mismos ya están establecidos dentro de la propia declaración de la piscina como servicio público, pero requieren de una aprobación formal. Sin embargo, esta no se hará hasta la adjudicación del contrato para que entren en vigor en ese momento. Hasta entonces el uso de las instalaciones seguirá siendo gratuito.

Un contrato de 2.365.000 euros

La idea es que a comienzos de 2026, en el primer trimestre del próximo año, ya se pueda adjudicar el contrato de gestión de la piscina, que incluye la parte puramente deportiva, así como el mantenimiento y la limpieza. El contrato se irá a los 2.365.000 euros por un periodo de cinco años.

Mientras, las cifras de usuarios de la piscina municipal buenense continúan al alza. En lo que va de año se han realizado un total de 8.528 reservas, a una media de prácticamente 1.100 al mes, teniendo en cuenta que en agosto las instalaciones permanecieron cerradas y que aún quedan diez días de septiembre. Para Leal, los datos «son muy buenos teniendo en cuenta que hay un horario reducido y los servicios que se ofertan no son el cien por cien, más allá de la variable de la gratuidad». En su opinión, demuestran «la necesidad de este servicio de piscina para la gente de Bueu y del uso activo que se le está dando».

Más reservas de mañana que de tarde

Otro de los elementos que destaca es la llegada de nuevos usuarios, un total de 227 en los primeros nueve meses de 2025, con febrero (44) y enero (41) como los dos meses con un mayor número de altas. En cuanto a los meses de mayor uso fueron los de febrero (1.451 reservas) y julio (1.396), mientras los de menor afluencia son los de marzo (983) y septiembre (944, pero contabilizando solo 20 días). El horario de mañana es el más solicitado, con 4.509 reservas por las 4.088 de la tarde. En cuanto a la utilización por sexos los hombres son mayoría (4.587) frente a las mujeres (3.930).

Por último, Leal añade a la ecuación los usuarios de las gimnasias, «con 350 plazas más las 44 de Párkinson y movilidad reducida». Los dos únicos grupos que aún tienen plazas son los de lunes y jueves a las 9, y de martes y viernes a la misma hora. A cada uno le quedan aún siete plazas por cubrir.

El PP pide ampliar los horas y jornada continua en invierno

El grupo municipal del Partido Popular ha presentado alegaciones al reglamento de la piscina municipal para solicitar la ampliación de horarios y el establecimiento de una jornada continua en invierno, así como variaciones en las tarifas. La portavoz de los populares, Elena Estévez, critica que el gobierno local «se olvida por completo de la gente más necesitada al no haber contemplado precios especiales y rebajados para personas desempleadas, en situación de emergencia social o en riesgo de exclusión». Y añade su oposición a estas tasas, «ya que el servicio puede seguir siendo gratuito si no fuese porque el BNG ha iniciado una campaña de asalto a los bolsillos de los vecinos con la subida del impuesto de vehículos, la próxima de la basura y esta».

Pide el PP un abono social de 14,95 para desempleados o en situación de vulnerabilidad y que el de la Tercera Edad sirva para jubilados menores de 65 años. Proponen asimismo que el abono familiar tenga tres opciones en función de su número de miembros: 38,95 (dos), 40,95 (tres) y 44,95 (cuatro o más). También reclaman que se corrija el abono individual ya que las personas de 21 años quedarían, en su opinión, fuera del de categoría juvenil (hasta 21 años) y también del individual (de 22 a 64).

En cuanto a los horarios solicitan que haya una jornada continua de 7 a 22 horas de lunes a viernes durante el invierno para facilitar la conciliación de las personas que trabajen, dejando de 9.30 a 13.30 y de 17 a 20 para los sábados. En verano apuestan por horario de 7 a 14 y de 17 a 22 horas los días de semana y los sábados de 9.30 a 13.30 horas.