Banda do Río degusta sidra antes de su día grande

Con la actuación de las primeras orquestas y la degustación gratuita de sidra en la pista de Banda do Río, el barrio buenense se prepara para vivir el día grande de sus fiestas en honor a Santa Ifigenia. Ayer se dieron buena cuenta de cerca de 400 litros de sidra a modo de anticipo del programa de hoy.

La misa solemne se celebrará a las 13 horas, con la procesión saliendo después en un programa que incluye asimismo la subasta de donaciones y tirada de fuegos. En el entorno del Pazo de Santa Cruz habrá también puestos de venta de sidra.