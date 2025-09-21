Banda do Río degusta sidra antes de su día grande
REDACCIÓN
Bueu
Con la actuación de las primeras orquestas y la degustación gratuita de sidra en la pista de Banda do Río, el barrio buenense se prepara para vivir el día grande de sus fiestas en honor a Santa Ifigenia. Ayer se dieron buena cuenta de cerca de 400 litros de sidra a modo de anticipo del programa de hoy.
La misa solemne se celebrará a las 13 horas, con la procesión saliendo después en un programa que incluye asimismo la subasta de donaciones y tirada de fuegos. En el entorno del Pazo de Santa Cruz habrá también puestos de venta de sidra.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Adiós a la mítica taberna O Pelao de Cangas
- El Contencioso «tumba» la construcción de 16 adosados promovidos en Cimadevila
- Mejilloneros con cinco bateas o menos pagarán hasta un 30% más a Hacienda
- El Concello rechaza el cierre de terrazas de madrugada los días laborables
- Donón vendimia pendiente de los inspectores de trabajo
- Capitol, Grupo Asia y América, en las Festas de Santa Ifigenia
- La Semana Santa de Cangas, camino de Gandía
- Advierten de errores en la contratación de personal y de proyectos en Cangas