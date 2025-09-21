Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Banda do Río degusta sidra antes de su día grande

Degustación de sidra en la pista deportiva de Banda do Río.

Degustación de sidra en la pista deportiva de Banda do Río. / Gonzalo Núñez

REDACCIÓN

Bueu

Con la actuación de las primeras orquestas y la degustación gratuita de sidra en la pista de Banda do Río, el barrio buenense se prepara para vivir el día grande de sus fiestas en honor a Santa Ifigenia. Ayer se dieron buena cuenta de cerca de 400 litros de sidra a modo de anticipo del programa de hoy.

La misa solemne se celebrará a las 13 horas, con la procesión saliendo después en un programa que incluye asimismo la subasta de donaciones y tirada de fuegos. En el entorno del Pazo de Santa Cruz habrá también puestos de venta de sidra.

