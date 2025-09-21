Arneles y Rialdarca destapan sus vergüenzas

Plástico y cristal principalmente, pero también toallas, botas, chanclas o un par de nasas. Son los elementos que ayer se retiraron de los fondos de la playa de Arneles en una actuación conjunta llevada a cabo por Augas Limpas, la Cofradía de Aldán-O Hío y un grupo de buzos voluntarios (en su mayoría del Club Buceo Ons), y que tiene como objetivo concienciar sobre la necesidad de regular los fondeos y de replantar zostera.

Los trabajos comenzaron pasadas las diez de la mañana. Mientras algunos voluntarios retiraban desperdicios en el arenal, dos embarcaciones, con unos 14 buzos a bordo, partían hacia una zona más interior de la ría para realizar las inmersiones. Por turnos y divididos en grupos, fueron extrayendo la basura de los fondos. «Encontramos menos de lo esperado, no sé si es por las corrientes, que la desplazan más al centro», reconoce Juan Manuel Gregorio, patrón mayor de la cofradía. Los voluntarios se afanaron en retirar los desperdicios más ligeros, ya que en esta operación no se contaba con la ayuda de una grúa. Así fue hasta finalizar los 18 litros de oxígeno de sus respectivas botellas, o lo que es lo mismo, aproximadamente una hora y media de intenso trabajo.

Las inmersiones tenían también otra meta, la de comprobar el estado real de los fondos y la presencia o no de un elemento vegetal tan importante como la zostera. Y la conclusión fue clara. Más allá de la buena noticia de haber encontrado abundancia de vida marina, eran muy visibles las marcas de las anclas de los barcos que fondean en el entorno, casi tanto como la ausencia de zostera. «Si comparamos con Areabrava, Castiñeiras o Francón, la diferencia es brutal. Allí hay praderas desde que los barcos no fondean allí. No digo que sea por eso pero la verdad es que ahora abunda la zostera», explica el patrón mayor.

Los voluntarios llevaron la basura a tierra, donde la idea es la de exponer parte de ella durante varias semanas en la alameda de Aldán.

Curso fluvial

En Moaña un grupo de voluntarios, convocados por Adega, participó en la limpieza del río Rialdarca. La edil de Medio Ambiente, Dolores Chapela, fue una de las que se implicaron. La zona en la que retiraron más basura fue en la senda y el entorno del vial de O Carrachal.