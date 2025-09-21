La 21K Costa de Soavela se disputa hoy

Cangas acoge hoy una nueva edición de la 21K Costa da Soavela, que reunirá a un total de 437 participantes distribuidos en las dos pruebas, la andaina (con 174 inscritos) y la media maratón (con 263). La carrera está organizada por el Clube Corredoiras de Bueu y saldrá a las 10 horas del muelle de Aldán en el caso de la carrera, y desde la caracola para la andaina.