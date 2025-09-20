La Xunta detecta gripe aviar en una gaviota de Cangas

La Consellería de Medio Rural acaba de comunicar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria, la detección de un nuevo ejemplar de ave silvestre afectado por la influencia aviaria de alta patogenicidad (IAAP) conocida como «gripe aviar». El resultado fue confirmado por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid).

Se trata de una gaviota patiamarilla encontrada en Cangas y que fue trasladada al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Carballedo, en Cerdedo-Cotobade. Desde Medio Rural explican que el ave fue muestreada para proceder al análisis en laboratorio al encontrarse muerta. Se eliminó el cadáver conforme a la normativa en vigor. Es el sexto caso confirmado en Galicia este 2025. Hace apenas 10 días otra gaviota con el mismo mal había aparecido en Bueu.