La Xunta compromete financiación para la reforma de Pazos Fontenla

La reforma de la PO-315 a su paso por el centro de Bueu (el equivalente a la calle Pazos Fontenla) está un poco más cerca de convertirse en realidad. Ayer se dio un paso definitivo en este sentido después de que la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas de la Xunta de Galicia se comprometiese a aportar financiación para llevar a cabo este ambicioso proyecto, cuyo presupuesto se iría a los 2,1 millones de euros. Así lo confirmó la titular del departamento autonómico, María Martínez Allegue, a la representación del gobierno local de Bueu, formada por el alcalde, Félix Juncal, y por el concejal de Obras, Celso Dopazo, en la reunión mantenida en las delegación territorial de la Xunta en Pontevedra.

«Salimos muy satisfechos de esta entrevista porque tenemos un compromiso oficial firme por parte de la consellería», manifestó el regidor buenense, que se congratuló por haber plasmado en un acuerdo definitivo «las buenas sensaciones y la buena sintonía que se generó en la anterior reunión que mantuvimos en el mes de noviembre del año pasado». Ahora habrá que establecer los porcentajes de financiación que aportará cada administración, pero el concello buenense también ha expresado su intención de insistir con Augas de Galicia para que colabore también económicamente en un proyecto que tiene en la mejora de la gestión de las pluviales uno de sus ejes.

Transformar el vial en un bulevar

En paralelo, Bueu continuará trabajando en un proyecto cuyas líneas maestras ya había adaptado a la propuesta ganadora del concurso de ideas de Banda do Río, y que había remitido el pasado mes de mayo a la consellería para su estudio. Después de las modificaciones la actuación ha sido presupuestada en 2,1 millones de euros y contemplaría la transformación del céntrico vial en un bulevar con una renovación completa que incluiría la sustitución de las redes de abastecimiento y saneamiento, así como la dotación de una red separativa de pluviales.

La novedad recaería en la inclusión de sistemas de drenaje «basados en la naturaleza», como pavimentos filtrantes y los denominados «jardines de lluvia», zonas verdes a un nivel ligeramente inferior que absorben el agua y evitan encharcamientos en momentos de chaparrones. El resultado final se espera que sea un vial de doble carril de único sentido con una anchura de 2,8 metros, reservando para las aceras un ancho no inferior a los 1,8 metros.

Félix Juncal subraya que el de ayer es «un paso más, uno fundamental que nos permitirá trabajar en el horizonte de situar esta actuación como una de las más importantes de 2026».

«Complicidad» para acometer la construcción de vivienda protegida

«Complicidad». Esa es la palabra que escogió Félix Juncal para hablar de la buena relación entre concello y Consellería de Vivenda a la hora de establecer una actuación conjunta en materia de vivienda protegida. Y es que la reunión de ayer se celebró tan solo unos días más tarde de que la corporación de Bueu acordase en pleno la cesión a la Xunta de las tres parcelas municipales situadas en el ámbito de As Lagoas para la construcción de vivienda social.

En la reunión Martínez Allegue agradeció las gestiones realizadas por el concello para poner a disposición de su consellería los terrenos necesarios, así como cumplir con otras de las peticiones formuladas desde instancias autonómicas. Tal es el caso de la bonificación de un 95 por ciento en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Por el momento el acuerdo va a estar en exposición pública durante 20 días hasta que sea definitivo. Después, comenta Juncal, será el momento de «cruzar documentación» para acabar con los trámites puramente administrativos entre las dos partes. Eso sí, no se ha avanzado en lo que es la definición del plan de vivienda, es decir, si los pisos que se pondrán en el mercado serán únicamente para la venta o si se reservarán algunos para alquiler. Todos esos detalles se perfilarán en una etapa posterior de este proyecto.