Un vecino de Donón, herido al ser atrapado por su tractor

Un vecino de Donón, en la parroquia de O Hío, en Cangas, resultó ayer herido en un accidente con un trator, dentro de su vivienda cerca de la Caracola. El suceso ocurrió pasadas las 17:30 cuando el tractor que estaba estacionado en una zona de rampa empezó a moverse y el hombre se puso al lado para intentar poner el freno de mano. Sin embargo no lo logró y quedó atrapado por el tractor contra un muro. Afortundamente pudo salir por su propio pie pero con heridas en brazos y costado y con dos importantes brechas en la cabeza y ceja. El grupo Municipal de Emergencias le prestó primeros auxilios.Además de la Policía y Guardia Civil asta el lugar se desplazó el PAC de Cangas y la ambulancia de Moaña que le trasladó a un centro médico.