Las tareas para acabar con especies invasoras cortan un carril de la autovía

Los trabajos para convertir las márgenes de la Autovía do Morrazo en un corredor verde, que la Consellería de Infraestruturas inició a comienzos de 2024, todavía no dieron sus frutos de forma definitiva. Y es que especies invasoras como los eucaliptos y el plumero de la pampa no dejan de brotar. Ante esta situación periódicamente se efectúan campañas de fumigado con herbicida. Esta misma semana se pueden ver tareas de este tipo con los trabajadores protegidos con trajes EPI tanto en la salida ya del corredor en Aldán como en el tramo de Coiro y sobre todo en los primeros kilómetros de la autovía en Domaio.

Sulfatando con trajes de protección. | FdV

En concreto, a lo largo de la mañana un carril entre la entrada a la autovía en la conexión con Rande y la primera salida hacia San Lourenzo, permaneció cortado, dejando solo habilitado un carril en sentido Cangas. Desde la Xunta explican que se debió a que personal de Seaga trabaja en la eliminación de especies invasoras y tuvieron que intervenir en la mediana. De hecho, con el sol de los últimos días tras las lluvias de comienzos de septiembre se multiplicó la presencia del plumero de la pampa, que brotó incluso en taludes y en la mediana.

Desde el Concello de Moaña señalan que no fueron informados de nuevos trabajos de aplicación de herbicida. La Xunta aseguró ya en varias ocasiones que Seaga no está utilizando glifosato en estas labores. Indicó que el herbicida usado es garlón, «un producto autorizado por la normativa».