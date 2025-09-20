Familias de Reibón cortan la calle y la Xunta insiste que se garantiza el inglés

Las familias de los alumnos del colegio de Reibón, en Moaña, acudieron ayer a la convocatoria realizada por el Anpa A Xunqueira y a partir de las 9.00 horas interrumpieron el tráfico delante del centro escolar, cruzando por el paso de peatones de la carretera general PO-551. Durante unos 15 minutos hicieron sentir su malestar con la Consellería de Educación por el recorte de profesorado. Esta situación llevó incluso a la dirección del centro a presentar la dimisión en bloque ante la Inspección Educativa, tras recibir una nueva negativa de la jefatura territorial a reponer los docentes de inglés perdidos.

Ayer la dirección en funciones explicó que no recibieron todavía ninguna respuesta de la Xunta sobre si aceptaban o no su dimisión. Por su parte, consultada la Consellería de Educación, explican que se analizará la situación tras la dimisión de la directiva para tomar las decisiones oportunas. Garantizan que el centro «será atendido como corresponde».

En la protesta de ayer el corte de la carretera se produjo después de que las familias dejasen a los niños dentro del recinto escolar para iniciar las clases. De todas formas varios pequeños mostraron pancartas contra los recortes desde el muro perimetral. El colegio asegura que con la retirada de un maestro con perfil de inglés y otra media jornada de otro maestro especialista en inglés el centro no puede cumplir con el programa de plurilingüismo, al no poder impartir una asignatura en lengua inglesa como marca la ley. De ahí que el curso comenzase con una concentración de padres, docentes y alumnos. Ayer el Anpa explicó que la dirección basó su decisión en la «imposibilidad de continuar ejerciendo sus funciones en un marco en el que consideran seriamente vulnerada la autonomía organizativa del centro.

Alumnos desde dentro del recinto con pancartas. | Foto Cedida

El Anpa tiene la intención de mantener el pulso de sus demandas y este lunes 22 de septiembre convocan a una marcha reivindicativa desde el Concello hasta el colegio, acción a la que invitan a sumarse a todos los vecinos. Las demandas de personal de Reibón y de otros centros se canalizará en una moción del Consello Municipal Escolar de Moaña que se presentará al pleno el jueves.

Ayer la Consellería de Educación alegó no comprender la dimisión de la dirección de Reibón asegurando que la Xunta «garantiza la continuidad del programa de plurilingüismo» en este colegio. Señalan que el colegio cuenta con varios docentes definitivos con nivel de inglés B2 o equivalente que pueden impartir las materias del programa plurilingüe. «No se suprime ningún docente en el colegio, que tiene la dotación que necesita para atender todas las necesidades del alumnado y que le corresponde por su tipología de centro. Incluido el maestro de refuerzo en Infantil», argumentan desde la Xunta.

Añaden, desde el gobierno gallego, que el CEIP Reibón cuenta con el mismo número de unidades y docentes en Infantil que el curso pasado, todas ellas se encuentran, además, por debajo de las ratios máximas.