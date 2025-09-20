El PP moañés carga contra la crispación entre BNG y PSOE

El PP de Moaña lamenta el «estado de crispación y los insultos y amenazas que se profieren constantemente los concejales de BNG y PSOE en los órganos municipales» y les pide que «vuelvan de inmediato por la senda del respeto y del trabajo.

Este comunicado del principal grupo de la oposición se da después de que este martes las comisiones informativas se tuviesen que suspender por segunda semana consecutiva.

Según el PP las razones de la tensión está en que «ambos partidos convierten las comisiones en una batalla dialéctica de absoluta falta de respeto y educación». Asegura que lo ocurrido el martes «fue especialmente grave y bochornoso, con gritos, insultos y amenazas cruzadas».

En su cuenta de TikTok, el concejal del PSOE, Mario Rodríguez, alegó que trataba de preguntar y que el gobierno local no le dejó y reclamó al PP «una oposición constructiva».