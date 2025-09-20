El polígono de bateas de Aldán vuelve a calidad A

La ría de Aldán vive momentos de recuperación a tenor de los últimos resultados del Instituto Tecnológico para o Control do Medio Mariño (Intecmar) que ha cambiado la clasificación del polígono de bateas Cangas A, que se sitúa en la zona más interna de esta ría, y que ha pasado de B a calidad A. Esto permite a los bateeiros, cuando abra el polígono debido al cierre por toxinas, que podrán comercializar el mejillón pasando sólo por el centro de expedición, en las depuradoras, pero sin necesidad de estabulación, lo que acelera todo el proceso. En el centro se lava el producto, se etiqueta y se pasa.

La clasificación de B a A en este polígono con medio centenar de bateas -el otro más externo y con igual bateas ya es A- es para todos los viveros flotantes salvo para los dos de reparque que están vacíos.

Los cambios de clasificación del Intecmar también afectan al polígono Cangas E en la ría de Vigo, en la zona de Domaio, que también pasa de B a A, como igualmente el polígono de O Grove C1.

La Plataforma Augas Limpas celebra este cambio por lo que supone de mejora en la calidad de las aguas. El colectivo, que lucha por este objetivo desde hace más de un año, llevará a cabo hoy una limpieza de los fondos marineros de la playa de Arneles en donde denuncian sobreacumulación de fondeo de barcos que arrojan basura en exceso. participarán 19 buzos en su mayoría del Club Buceo Ons reforzados con navalleiros de la Cofradía de Aldán-O Hío. El material recuperado se limpiará de seres vivos que serán devueltos al mar. Todo el material se clasificará y será expuesto durante varias semanas en la alameda de Aldán para sensibilizar sobre la gravead de la situación a vecinos y responsables públicos. Debido a esta presencia de más de residuos en los fondos de Arneles ya no hay rastro de zostera, planta acuática que están en la base de la riqueza pesquera y marisquera de todas las rías. En la de Aldán, la plataforma asegura que la zostera está en todas las playas menos en Arneles, hace 40 años era abundante y avanzaba 300 metros mar adentro. Ahora solo hay pequeñas manchas.

Obras para mejorar el saneamiento en la nave de remo

Otro foco que estaba causando problemas de contaminación era la nave del club de remo, pero ya está en vías de solución. La Consellería de Mar, a través de Portos de Galicia, asegura que se están ejecutando obras de las redes de aguas de esta nave junto al puerto, en la que el organismo autonómico invierte 20.000 euros. La previsión es que los trabajos se prolongaran a lo largo de todo este mes.Las obras consisten en la renovación del actual saneamiento y la conexión de la nave a la red municipal de aguas residuales a través de una tubería de más de 100 metros de longitud y 2,5 de profundiad. También se conecta el edificio a la red de abastecimiento de agua.Portos confirma que en los próximos días se procederá a la renovación de los bolardos que delimitan el espacio reservado para el club en la explanada anexa, de forma que preserven el espacio de la actividad naútica frecuentado por escolares. Los pilotes serán desmontables y respetan los aparcamientos.