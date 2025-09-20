Los obradoiros de la Escola de Música impulsan la creación de nuevos grupos
REDACCIÓN
El Anpa Diapasón de la Escola de Música de Moaña presentó ayer la 16ª edición de sus obradoiros musicais para vecinos desde los 8 hasta los 99 años. El plazo de inscripción en la Escola de Música comienza el 22 de septiembre y los cursos arrancarán el 1 de octubre y se desarrollarán hasta junio. Las plazas se otorgarán por orden de llegada.
Además de los talleres de guitarra, batería, música bebé (para niños de 0 a 3 años) y música aventuras (para pequeños de 3 a 6 años), en esta edición la principal novedad es el taller Moaña Artista. Se destina a aquellos vecinos que quieran montar un grupo desde cero. Aprenderán a crear sus propias canciones y a ensayarlas. Los grupos pueden ser de diversos géneros. Este obradoiro lo imparte el músico Montedapena a un precio de 85 euros. Es el precio del resto de cursos a excepción de música aventuras, que cuesta 65 euros.
- Adiós a la mítica taberna O Pelao de Cangas
- El Estado revoca en Cangas 36 viviendas de uso turístico; en Moaña, 10 y en Bueu, 22
- El Contencioso «tumba» la construcción de 16 adosados promovidos en Cimadevila
- Mejilloneros con cinco bateas o menos pagarán hasta un 30% más a Hacienda
- Una más en la familia Menduiña.
- Gente del mar rinde homenaje en Bueu al consignatario irlandés O’ Donovan
- El Concello rechaza el cierre de terrazas de madrugada los días laborables
- Donón vendimia pendiente de los inspectores de trabajo