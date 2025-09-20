Los gobiernos consideran «descafeinada» la reunión de Rueda para la gestión del litoral

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, dio esta semana los primeros pasos para alcanzar un pacto por el litoral con los Concellos, en un «cumio» al que estaban invitados los 86 municipios con costa y en el que Cangas, Moaña y Bueu, gobernados por la izquierda con alcaldías del BNG y con unos 100 kilómetros de costa, tienen mucho en juego. Pero por el momento, el «cumio» de Rueda y la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, generó más dudas que aclaraciones sobre la gestión futura de la costa, más allá de la modificación legislativa que permitirá abrir los chiringuitos de playa de forma continuada desde Semana Santa hasta el 31 de octubre y la convocatoria de un concurso de ideas para diseñar el prototipo de un chiringuito móvil biosostenible en Galicia, con lo que están de acuerdo; y que antes de final de año se aprobará el decreto que regulará el Catálogo de bienes de valor cultural del litoral, del que los Concellos no han recibido todavía ninguna información sobre los bienes a incluir.

Un momento del "cumio" celebrado el jueves en Santiago. / Fdv

La principal cuestión para los gobiernos de O Morrazo es el tipo de uso que se le quiere dar a los inmuebles de actividad pesquera en la zona de servidumbre que ahora corren peligro de desaparecer por falta de un uso alternativo. Del gobierno de Cangas no fue nadie a esa reunión que optó por enviar al arquitecto municipal, ya que consideró, en palabras del edil de Urbanismo, Antón Iglesias, que si era una reunión para dar explicaciones, nadie mejor que un técnico para hacer las preguntas. «No estamos por la foto», dice. De Moaña acudió la edil de Patrimonio, María Ortega, muy implicada en la recuperación de las carpinterías de ribeira en el municipio, que considera que el acto quedó «descafeinado». Y de Bueu el edil de Urbanismo, Martín Villanueva, que tampoco saca más conclusiones que apoyar lo de los chiringuitos «siempre y cuando no molesten», a la espera de cómo evoluciona el catálogo de inmuebles por si Bueu forma parte.

La antigua salazón de Beluso, afectada por Costas. / Fdv

Cangas también opina que la reunión resultó descafeinada. El gobierno considera prioritario e imprescindible, tal y como añade la alcaldesa, Araceli Gestido, que la Xunta especifique con detalle cuales son los usos que se van a permitir en la zona de dominio público marítimo-terrestre «porque entendemos que determinados usos no son aconsejables en el litoral y deben ser claramente delimitados». En esa reunión, el Concello, a través del arquitecto municipal anunció que solicitará una reunión con la nueva Axencia do Litoral para presentar el proyecto de recuperación de las Naves de Ojea, de titularidad de Costas, o pedir el apoyo económico para desarrollarlo: «Se trata de un espacio estratégico, situado en pleno centro urbano frente al mar, que el Concello quiere devolver a la ciudadanía para uso municipal». El gobierno ya cuenta con un primer borrador de la rehabilitación de las naves de Ojea o de Córdoba, adjudicado al arquitecto Rodrigo Currás, en donde se contempla un espacio expositivo, con un pequeño auditorio y una escalera de caracol para la denominada torre.

Desde Cangas se insiste en que la Xunta concrete inversiones claras para un territorio con una de las franjas costeras más amplias y mayor número de playas de Galicia: «El reto no es seguir aumentando visitantes sino garantizar la protección de zonas sensibles como el sistema dunar Nerga-Viñó-Barra y el de Liméns y dotar al Concello de los recursos necesarios para gestionar la gran presión turística que recibe cada año. Junto a estas propuestas, valoran positivamente la senda costera peatonal y ciclista, esa unificación estética de los chiringuitos de playa, «siempre y cuando sea un modelo desmontable y no se conviertan en modelos permanentes» o la simplificación de los trámites mediante un único informe de la Xunta que integre los sectoriales. La antigua conservera de Ameixide, con un proyecto de uso hotelero parado desde hace años, estaría muy pendiente de este nuevo cambio de usos del litoral. En Bueu, Villanueva también apunta a la antigua salazón de Beluso, frente a la casa de Molezún, afectada por Costas.

Interés por «blindar» el uso del dominio público

La edil de Patrimonio de Moaña, María Ortega, asegura que la reunión pareció más un «acto propagandístico y no se dejó tiempo a los Concellos para preguntar cómo les va a afectar el Plan de Litoral de la Xunta». Dice que se habló mucho del potencial del litoral y en cuanto al desarrollo turístico y económico como «potenciar el desarrollo de establecimientos turísticos o cambio de usos de bienes patrimoniales, hacer una senda litoral desde Ribadeo a A Guarda, pero poco de su conservación y la importancia de un desarrollo controlado que no dañe las actividades pesqueras y marisqueras tradicionales, así como los ecosistemas». Añade que salió con la impresión de que «hay un claro interés de la Xunta por blindar el uso del dominio público marítimo terrestre y la zona de serviumbre a determinadas actividades como las turísticas e industriales sin tener en cuenta los impactos ambientales y patrimoniales.