Una gala para ayudar en la lucha contra el cáncer

El Auditorio Xosé Manuel Pazos Varela de Cangas acogió ayer la X Gala Benéfica de la Asociación Española contra el Cáncer, con ocho agrupaciones que lo dieron todo sobre el escenario. Galas como ésta son fundamentales en la recaudación de fondos para ayudar a enfermos y familias.

Las islas Cíes, lugar ideal para el último fondeo

Tanto valen para un roto como para un descosido, para albergar una de las mejores playas del mundo, para presumir del paraíso en la tierra y ahora, hasta para anunciar el viaje definitivo, ese que finaliza en la eternidad. Las Cíes protagonizan desde hace meses un anuncio de pompas fúnebres con un ataúd sobrevolándolas. Vamos, lo que podría llamarse «El último fondeo».

Mario Rodríguez, un verdadero "tiktoker"

El líder socialista de Moaña se está haciendo un experto en redes, en especial en TikTok, desde donde anuncia que va a seguir con «más fuerza, ahínco y pasión», pese al «rodillo» de la alcaldesa.