O Rompeolas
Una gala para ayudar en la lucha contra el cáncer
El Auditorio Xosé Manuel Pazos Varela de Cangas acogió ayer la X Gala Benéfica de la Asociación Española contra el Cáncer, con ocho agrupaciones que lo dieron todo sobre el escenario. Galas como ésta son fundamentales en la recaudación de fondos para ayudar a enfermos y familias.
Las islas Cíes, lugar ideal para el último fondeo
Tanto valen para un roto como para un descosido, para albergar una de las mejores playas del mundo, para presumir del paraíso en la tierra y ahora, hasta para anunciar el viaje definitivo, ese que finaliza en la eternidad. Las Cíes protagonizan desde hace meses un anuncio de pompas fúnebres con un ataúd sobrevolándolas. Vamos, lo que podría llamarse «El último fondeo».
Mario Rodríguez, un verdadero "tiktoker"
El líder socialista de Moaña se está haciendo un experto en redes, en especial en TikTok, desde donde anuncia que va a seguir con «más fuerza, ahínco y pasión», pese al «rodillo» de la alcaldesa.
- Adiós a la mítica taberna O Pelao de Cangas
- El Estado revoca en Cangas 36 viviendas de uso turístico; en Moaña, 10 y en Bueu, 22
- El Contencioso «tumba» la construcción de 16 adosados promovidos en Cimadevila
- Mejilloneros con cinco bateas o menos pagarán hasta un 30% más a Hacienda
- Una más en la familia Menduiña.
- Gente del mar rinde homenaje en Bueu al consignatario irlandés O’ Donovan
- El Concello rechaza el cierre de terrazas de madrugada los días laborables
- Donón vendimia pendiente de los inspectores de trabajo