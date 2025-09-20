«A defensa da vila» vuelve a las calles de Cangas con más de cien actores y extras

Cangas ya tiene todo en marcha para una nueva edición de su fiesta “A defensa da vila. María Soliña”, que se desarrolla del 26 al 28 de septiembre, y cuyo acto central es la representación, el domingo en la calle, de la invasión turca-bereber de 1617 y la condena por bruja de María Soliña, en la que participan más de 100 personas, entre actores y actrices profesionales, bajo la dirección de Teatro de Ningures, y extras no solo de Cangas sino de diferentes municipios del área, incluso tres personas de Ucrania y otra rusa.

Cartel de la fiesta.| Diego Seixo

Con “A defensa da vila” los cangueses no sólo rememoran esa historia de Cangas de invasión pirata y todas sus consecuencias, de hambre, enfermedades…personificadas en María Soliña, perseguida por bruja por la Inquisición y que simboliza el sufrimiento de todo un pueblo, sino que “ayuda a reflexionar y a sensibilizarse sobre los acontecimientos que están ocurriendo hoy en día en alusión a la guerra en Gaza”, como así señaló Casilda Alfaro, directora de Teatro de Ningures en la presentación, que se llevó a cabo ayer en el Concello con todos los presentes vestidos de la época. En el acto estaban la alcaldesa, Araceli Gestido; y la edil de Cultura, Aurora Prieto; la mencionada Casilda Alfaro y Salvador del Río, por Ningures; y Nicolás Avilés y Francisco Graña, por parte de la Asociación A Defensa da Vila, que organiza el evento con la colaboración del Concello y de la compañía teatral. Además, se encontraba la actriz viguesa Sonia Salgado, que hace de María Soliña en la representación y que tiene mucha vinculación con Cangas, así como Sonia Rúa, encargada del diseño de vestuario, entre otros participantes.

Aurora Prieto tuvo un emotivo recuerdo para el alcalde y dramaturgo fallecido, Xosé Manuel Pazos Varela, que tanto luchó por esta fiesta y es el autor del texto en el que se basa la representación junto al poema de Celso Emilio Ferreiro, como también le recordó Salvador del Río, que elogió el “teatro comunitario” de esta fiesta, con actores profesionales y no profesionales, lo mismo que músicos o danzantes para espantar la invasión, fruto de la investigación de Manolo Cobas y la colaboración de asociaciones del tejido social como A Cepa, Adicam o la de O Hío.

La alcaldesa hizo un llamamiento para que además de todas las personas que forman parte de la representación, acudan más vecinos, aunque no formen parte de la obra, vestidos de la época para animar y ambientar las calles. Agradeca a la Asociación A defensa da Vila y a Ningures el esfuerzo para que esta fiesta se siga manteniendo y siga creciendo, haciendo memoria de una época que ya pasó, pero con la que se aprende, sobre todo las mujeres para que tengan “ojo avizor”.

Los representantes de la Asociación anunciaron que como novedad se ha elaborado un documental que se proyectará en A Capela do Hospital, en donde también habrá una exposición de “Devanceiros do mar”, con todo lo que significa la historia de la invasión, de la piratería y de María Soliño, para proyectar en los centros educativos, con los que ya llevan dos años trabajando. También se está valorando la posibilidad de proyectarlo en el Auditorio, aunque está por concretar si es el viernes en el auditorio antes de la apertura de la Feria. Otra novedad que anuncian es la entrega de premios a las mejores caracterizaciones en infantil, familia, grupo y comercio.

La fiesta comienza el viernes con la Feira dos Invasores, que se prolonga durante los tres días, con un mercado artesano y actividades infantiles en los Xardíns de Soage. En la Capela do Hospital se abre la una exposición de Devanceiros y alfombristas de San Martiño. Habrá pregón ese mismo viernes, a las 21:00, con los personajes de la obra “Cego e Zanfona” y autoridades y a las 22:00 horas “Akelarre” con Ningures en Fonte do Cabalo y Palco de los Xardíns de Soage. El sábado se celebra la ruta guiada “Cangas 1617” con A Illa dos Ratos y hay ruadas con Lume do Karoso, Tromentelo, Peis d´hos y Ameaça de Bombo.. El domingo se repite la ruta, está prevista ruada de Lembranzas, de la Asociación María Soliña, obradoiro, actuación infantil de Cé Orquestra Pantasma y a las 19:30 empieza la ambientación “Cangas 1617” en la Feira dos Invasores para iniciar la representación, basada en esos textos originales de Xosé Manuel Pazos y el poema de Celso Emilio Ferreiro. El recorrido empieza en la Alameda Vella, sigue a las naves de Ojea en donde es el desembarco, vuelve a la Alameda para recrear la batalla, se desplazan al Eirado do Costal, al palco de la alameda, en donde se produce la acusación, a la Praza da Constitución, para celebrar el juicio, sigue al Eirado do Sinal y a la Fonte María Soliña, en donde es el encuentro de esta mujer con su marido Pedro Barba y acaba en la Praza de Ojea.