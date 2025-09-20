Costas fija un plazo de nueve meses para lograr los terrenos que permitan el paseo de Seara

La Dirección General de la Costa y el Mar trabaja desde primavera en conseguir la recuperación posesoria de los seis metros de litoral necesarios para finalizar la construcción del paseo de Seara, una histórica demanda en Moaña que supondría conectar toda la senda peatonal por la costa desde O Con hasta Samertolaméu. Así se lo hizo saber el jefe provincial de Costas en Pontevedra, Miguel García, a la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, que junto a los ediles Daniel Costas y María Ortega fueron recibidos ayer en sus dependencias de la capital provincial. Calculó en un periodo de entre 6 y 9 meses la espera necesaria para obtener los primeros frutos en la gestión de la recuperación de la zona de servidumbre, ocupada en estos momentos por los patios de varias viviendas particulares.

La reunión de ayer había sido solicitada por la regidora tras el anuncio, este lunes, por parte del presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, de que en 2026 el organismo provincial liberará fondos para un nuevo Plan Extra, del que a Moaña le corresponde un tope de unos 900.000 euros. La intención era usar esos fondos para la obra de conclusión del paseo de Seara y la conversión de todo el tramo final de la avenida Concepción Arenal en una «gran plaza» con estética unificada y con prioridad peatonal.

Ya en el mes de febrero el Concello de Moaña había solicitado a Costas que asumiese la negociación con los propietarios para lograr los metros de servidumbre en el tramo final del futuro paseo de Seara, toda vez que este departamento del Estado había formalizado la concesión de todo el entorno a la administración local moañesa, pero sin que pudieran ocupar efectivamente los terrenos. Tras lograr algunas cesiones, otros propietarios se negaron, de ahí que el ejecutivo local pidiese a Costas la realización de estas gestiones.

Los plazos impiden dedicar el nuevo Plan Extra a finalizar la senda peatonal

Aunque a lo largo de 2026 este organismo espera recuperar la zona de servidumbre, los plazos de hasta 9 meses impiden que Moaña acometa con el Plan Extra el final del paseo marítimo, para el que tendrá que buscar otra financiación en el futuro. La alcaldesa recuerda que la rehabilitación de los astilleros tradicionales de Casqueiro y Carlagho que está en su fase final en estos momentos se pagó también en gran parte gracias al Plan Extra de 2025 de la Diputación de Pontevedra, por eso la intención era acometer la segunda fase, la finalización del paseo, con el nuevo Plan Extra. Sin embargo se correría el riesgo de perder los fondos, «aunque acabar el paseo es uno de los objetivos prioritarios de este gobierno», asegura Santos.

La reforma del cementerio de Trigás, posible destino de los fondos

Con el objetivo de no perder los fondos del Plan Extra de la Diputación, cuyas obras deberán estar finalizadas antes de acabar el próximo año, el gobierno local de Moaña analizará ahora con qué proyectos pueden acudir a esa financiación. Leticia Santos explica que el que tiene más papeletas es la reforma integral del cementerio municipal de Trigás, el principal cementerio del municipio.Hay que recordar que con los fondos ingresados por la participación en los tributos del estado del año 2023 el Concello va a acometer una gran reforma en el cementerio de Domaio. El de Trigás, por lo tanto, se podrá mejorar con el Plan Extra si todo transcurre según lo previsto.No se contempla una ampliación del camposanto municipal, sino una reforma mejorando aspectos como la accesibilidad o logrando una correcta recogida y canalización de pluviales.