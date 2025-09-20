Los concellos, con Palestina

Los Concellos de O Morrazo convocaron ayer concentraciones contra la guerra de Israel en Gaza atendiendo al llamamiento realizado desde la Fegamp que califica la situación de «genocidio». En Moaña la alcaldesa, Leticia Santos, leyó el manifiesto de la Fegamp. La cita congregó a varias docenas de personas. Entre ellas autoridades como ediles del gobierno local (BNG) y el concejal del PSOE. La Asociación de Mulleres de Moaña portó pancarta propia.

Cangas izó la bandera palestina en la Alameda Nova. | FdV

El manifiesto cifra en «más de 60.000» los muertos desde el inicio de la guerra de los que «16.000 son menores». Califica el conflicto de «catástrofe humanitaria sin precedentes». Reclama además varias medidas como que el gobierno israelí deje «inmediatamente de cometer actos prohibidos en la Convención sobre el Genocidio» o que la organización terrorista Hamás «libere a los civiles israelíes y extranjeros retenidos como rehenes». Se reclama a la Unión Europea iniciativa política y diplomática «en favor de los derechos humanos» y que se oponga frontalmente «a cualquier intento de establecer una presencia militar israelí permanente en Gaza».

Un momento de la concentración de ayer en Moaña. | Gonzalo Núñez

En Cangas, la alcaldesa izó una bandera palestina en los mástiles de la Alameda Nova. El ejecutivo local aseguró condenar «con firmeza el genocidio que está cometiendo el Estado de Israel» y reafirma su compromiso «con la dignidad de los pueblos».