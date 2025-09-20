El concello recibe la obra del campo de A Graña

El Concello de Bueu recepcionó estos días la obra del campo de fútbol de A Graña, que consistió en la sustitución de los proyectores del terreno de juego en una primera fase, y de la instalación de la acometida eléctrica en una segunda. Esta última incluyó la colocación de un transformador.

Las actuaciones se ejecutaron gracias a los fondos del primer Plan de Infraestructuras Deportivas de la Diputación de Pontevedra y contaron con un presupuesto próximo a los 100.000 euros. El alcalde buenense, Félix Juncal, y el concejal de Personal, Subvencións e Contratación Pública, Xosé Leal, visitaron el lugar para comprobar el estado de los trabajos. Ahora resta por dar de alta la instalación en Fenosa una vez se realice toda la entrega de la documentación, que incluye las certificaciones correspondientes.