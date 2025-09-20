Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cangas mejora la señalización en la zona de Monte Carrasco

El objetivo es mejorar la seguridad con especial atención a la zona del IES María Soliño

Pintado el paso de peatones junto al instituto. | |

Cangas

El gobierno local de Cangas, a través de la brigada municipal del Concello, está procediendo a la mejora de señalización del entorno del Monte Carrasco e InstitutoMaría Soliño. Se trata de nuevos trabajos que realiza la brigada de señalización continuando con el plan de mejora en este sentido.

Los trabajos se han centrado esta semana en esta zona de Monte Carrasco, con especial atención al instituto María Soliño, en donde se están repintando marcas viarias y reponiendo señales deterioradas.

El objetivo de estas actuaciones es reforzar la seguridad viaria, mejorar la visibilidad y garantizar una circulación más ordenada y segura tanto para vehículos como para peatones.

El plan de intervenciones abarca diferentes puntos en el municipio y continuará en las próximas semanas.

