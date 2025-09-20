Cangas mejora la señalización en la zona de Monte Carrasco
El objetivo es mejorar la seguridad con especial atención a la zona del IES María Soliño
REDACCIÓN
El gobierno local de Cangas, a través de la brigada municipal del Concello, está procediendo a la mejora de señalización del entorno del Monte Carrasco e InstitutoMaría Soliño. Se trata de nuevos trabajos que realiza la brigada de señalización continuando con el plan de mejora en este sentido.
Los trabajos se han centrado esta semana en esta zona de Monte Carrasco, con especial atención al instituto María Soliño, en donde se están repintando marcas viarias y reponiendo señales deterioradas.
El objetivo de estas actuaciones es reforzar la seguridad viaria, mejorar la visibilidad y garantizar una circulación más ordenada y segura tanto para vehículos como para peatones.
El plan de intervenciones abarca diferentes puntos en el municipio y continuará en las próximas semanas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós a la mítica taberna O Pelao de Cangas
- El Estado revoca en Cangas 36 viviendas de uso turístico; en Moaña, 10 y en Bueu, 22
- El Contencioso «tumba» la construcción de 16 adosados promovidos en Cimadevila
- Mejilloneros con cinco bateas o menos pagarán hasta un 30% más a Hacienda
- Una más en la familia Menduiña.
- Gente del mar rinde homenaje en Bueu al consignatario irlandés O’ Donovan
- El Concello rechaza el cierre de terrazas de madrugada los días laborables
- Donón vendimia pendiente de los inspectores de trabajo