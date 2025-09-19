Vecinos de Menduiña aprenden con plantas medicinales

Dentro del programa Provincia Activa de la Diputación de Pontevedra, que impulsa el envejecimiento activo de personas mayores, los vecinos de la Asociación San Amaro de Menduiña tendrán la oportunidad hoy de formarse en plantas medicinales. El curso se enmarca dentro de la programación semanal que incluye 10 actividades formativas con otras tantas entidades sociales que movilizarán a 173 vecinos de 10 municipios.

Los otros cursos se imparten en Portas (informática), Baiona y Tui (gimnasia de mantenimiento); Oia, A Guarda y A Estrada(habilidades digitales), Mondariz (teatro) y en Pontevedra (pilares).

También la Diputación y dentro de su programa «+Xuntas» moviliza esta semana 45 colectivos sociales de 28 concellos con 692 mujeres en actividades formativas para promover la igualdad. Figura Cangas con un curso de risoterapia para la Asociación de Mulleres Rurais de Coiro.

Y en el programa «+Convivencia» con salidas de ocio por toda la provincia, viajarán este domingo 21 a Cíes 74 personas de la Asociación de Diagnosticadas de Cáncer de Mama de Cangas junto a 78 participantes más de la Asociación Anhida, de Vigo. A Ons y Sálvora viajarán 42 vecinos de la Asociación Festas do Carme de Soutoxusto (Redondela). El sábado, 50 vecinos de la Asociación de la parroquia del Freixo (Crecente) visitan O Morrazo y 30 de Aguasantas (Cerdedo-Cotobade) Cangas.