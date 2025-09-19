La dirección del CEIP Reibón dimite al no solventar el recorte de profesorado

Las quejas con las que el CEIP Reibón inició este curso, protestando el pasado 8 de septiembre, primer día del año académico, contra el recorte de profesorado, no se detienen. Lejos de solucionarse el problema, la Consellería de Educación no repuso los docentes por lo que el Anpa «A Xunqueira» acordó dos nuevas jornadas de movilizaciones y el equipo directivo del colegio presentó, a lo largo de la mañana de ayer, su dimisión ante la Inspección y la Dirección Territorial de Educación. La directora explica que dimiten «al no ser resuelta la dotación de personal para cubrir el programa de plurilingüismo».

Hay que recordar que desde agosto la comunidad escolar de Reibón, el colegio con más alumnos de la comarca al sumar 330 matriculados, elevó sus quejas ante los recortes del equipo docente. Concretamente lamentan que la Xunta les retirase media jornada de una maestra de Educación Infantil, así como a un maestro con perfil de inglés y otra media jornada de otro maestro especialista en inglés. Ante esta situación el centro no puede cumplir con el programa de plurilingüismo, al no poder impartir una asignatura en lengua inglesa como marca la ley para un centro considerado como plurilingüe, como es el caso del CEIP Reibón.

Hay que recordar que este mismo miércoles, en el Consello Escolar Municipal de Moaña, se acordó presentar una moción al pleno del jueves 25 de septiembre para exigir a la Xunta la reposición de los profesores que se recortaron este verano.

Además de la decisión de la dirección del CEIP Reibón, su colectivo de padres y madres endurecerá las protestas. Hoy mismo, a las 9.00 horas las familias de los estudiantes están citadas en la entrada delantera del colegio para cruzar el paso de peatones de la carretera general PO-551 en la Avenida da Xunqueira. El objetivo es detener el tráfico en esta arteria principal en hora punta para hacer oír sus reivindicaciones.

Por otro lado el próximo lunes 22 de septiembre, a las 17.00 horas, el Anpa convoca una manifestación para exigir la reposición de los profesores de inglés. Los convocados saldrán de la Praza do Concello y recorrerán la carretera general hasta llegar al colegio.

El Anpa «A Xunqueira» explica que adopta estas medidas de fuerza después de encontrarse con la negativa del jefe territorial de Educación «a nuestras peticiones». Considera que se ven en la «obligación de llevar a cabo diferentes acciones de protesta».

Consello

Aunque el caso del CEIP Reibón es el más importante, en el Consello Escolar de este viernes tres de cada cuatro centros educativos del municipio, entre colegios e institutos, aseguraron contar con menos profesores de los necesarios por ajustes a lo largo de los últimos años.