Recital Poético Musical de Darbo, mañana

El Ateneo Areas Gordas de Cangas organiza, en el atrio de la iglesia parroquial de Darbo, la tercera edición del Recital Poético Musical de Darbo. Será mañana, sábado 20 de septiembre, a partir de las 18.00 horas. Participarán poetas de las cuatro provincias gallegas. Por O Morrazo acuden poetas como Ricardo Villar, Luis Chapela, Camilo Camaño, Ángel Soliño o Amable Santos entre otros. Este año se le rendirá un homenaje al escritor José Vieira.