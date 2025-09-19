Recital Poético Musical de Darbo, mañana
El Ateneo Areas Gordas de Cangas organiza, en el atrio de la iglesia parroquial de Darbo, la tercera edición del Recital Poético Musical de Darbo. Será mañana, sábado 20 de septiembre, a partir de las 18.00 horas. Participarán poetas de las cuatro provincias gallegas. Por O Morrazo acuden poetas como Ricardo Villar, Luis Chapela, Camilo Camaño, Ángel Soliño o Amable Santos entre otros. Este año se le rendirá un homenaje al escritor José Vieira.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Alertan de maniobras intimidatorias de un buque de Bueu contra la ONG gala de delfines
- Santiago releva a Lobato
- El Estado revoca en Cangas 36 viviendas de uso turístico; en Moaña, 10 y en Bueu, 22
- El Contencioso «tumba» la construcción de 16 adosados promovidos en Cimadevila
- Mejilloneros con cinco bateas o menos pagarán hasta un 30% más a Hacienda
- Una más en la familia Menduiña.
- Gente del mar rinde homenaje en Bueu al consignatario irlandés O’ Donovan
- El Concello rechaza el cierre de terrazas de madrugada los días laborables