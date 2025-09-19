El proyecto de las naves de Ojea describe una zona de exposiciones y un auditorio

El arquitecto Rodrigo Currás, a quien el Concello de Cangas adjudicó la redacción del proyecto de las naves de Ojea, presentó ya al gobierno municipal un primer borrador sobre el que ya se trabaja. Rodrigo Currás ganó el concurso el pasado día 23 de julio, por un importe de 7.200 euros. Fue el día 20 de agosto cuando el técnico presentó el borrador del proyecto básico a los representantes del gobierno local.

El borrador del proyecto de las naves de Ojea o de Córdoba, que incluye también la que está sin tejado, presenta dos salas muy grandes que tienen partes móviles para realizar espacios diferenciados. La intención es que esas partes que se van a mover sustenten librerías. Esa rehabilitación afecta a la zona que da al Concello y al paseo peatonal de Rodeira. Después se construye una escalera interior de caracol en la esquina, donde está la denominada Torre, justo en la esquina de la fachada que da al Concello y al aparcamiento. La intención es que estos espacios estén destinados a exposiciones. A su lado aparece una especie de aula, que da justo al aparcamiento. La rehabilitación se extiende en el interior con la planificación de un pequeño auditorio. En la parte que da al aparcamiento se sitúan los baños y servicios. También se diseñó un tragaluz y las ventanas se convertirán en puertas.

Hay que tener en cuenta que es Costas, que seguirá manteniendo la propiedad de las naves, la que debe especificar su uso, en colaboración, claro está, con el Concello de Cangas. La intención principal es que estos nuevos espacios tengan un fin museístico. El gobierno local solicitó al arquitecto Rodrigo Currás realizar pequeños cambios y se espera que muy pronto esté el proyecto básico definitivo. El Concello de Cangas dispuso que el plazo para la conclusión de los trabajos fuese de tres meses.

El citado proyecto tendrá que ser remitido a Costas, que es quien tiene que dar el visto bueno. Si lo hace, el estudio del arquitecto Rodrigo Currás deberá proceder a realizar el proyecto de ejecución.

Solo falta que el Servicio Provincial de Costas no mantenga una actitud dilatoria en este proceso, con el propósito de que se pueda sacar a concurso el proyecto y proceder lo más pronto posible a realizar los trabajos, algo por lo que se lleva esperando años. Y lo cierto es que el Concello de Cangas está salvando que el Ministerio de Transición Ecológica quería derribar antes que rehabilitarlas. Alegaba el mal estado de las instalaciones y consideraba que lo que procedía era la demolición. Este parecer del citado ministerio se hace constar en las alegaciones que presentó tanto al expediente de incoación de orden de ejecución para reparar las naves de Ojea y a la imposición de la multa coercitiva por incumplimiento de la resolución de la Alcaldía de fecha de 26 de septiembre de 2022. En ambos casos, hacía mención a la lealtad institucional y también a la jurisprudencia en la que señalaba los bienes de dominio público marítimo terrestre no era solo obligación de Costas su mantenimiento y que el Concello estaba utilizándolas.

Un conjunto industrial de 1907 en el centro de Cangas

Las naves dónde pretende actuar el Concello forman parte de un conjunto industrial sin división horizontal y que alberga, además de otras instalaciones, cuatro naves adosadas, siendo la de extremo norte lo que originó el conflicto, porque representaba un riesgo al haberse caído el tejado. En 1907 se otorgaron a Manuel Ojea Torres y a Manuel Camaño Graña las concesiones de ocupación de terrenos de dominio público marítimo terrestre, con destino a fábrica de conservas y salazón de pescado, en la zona de O Sinal, término municipal de Cangas. Dichas concesiones fueron caducadas por orden ministerial de 1 de septiembre de 2019, dando opción a la legalización de las instalaciones en la que se mantuviese el uso para el que la concesión fue otorgada. En febrero de 2016, el Concello solicitó la desafectación de la parcela, así como de la parcela colindante, cuya concesión era de enero de 1981.