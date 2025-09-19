O Rompeolas
A Paralaia, presenta un trabajo en Bruselas
El grupo de alumnos del IES A Paralaia Penguin Club presentó en Bruselas su trabajo «The Green Book» sobre el futuro de la juventud europea. Fueron los ganadores del premio Solvers Next Gen a finales del curso pasado, de ahí que puedan presentar su trabajo en la capital europea.
La foto de Rueda en el cumio por el litoral
Los concellos de O Morrazo sí estaban representados en el cumio del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, con los municipios litorales, pero ninguna alcaldesa ni alcalde acudió. Lo hicieron ediles de gobierno y en el caso de Cangas el técnico municipal. Quizás se quería huir de una foto del BNG con el presidente de la Xunta que por ahora sigue sin desvelar mucho de la nueva gestión de la costa.
Un encuentro sin ediles de gobierno
Y de un encuentro a otro, el de las cofradías de Semana Santa en Gandía al que acuden tres de la parroquia, pero nadie del gobierno local . Sin hueco en la agenda.
