Instalan el sistema de riego en los campos de fútbol 7 de Moaña

El nuevo césped debe estar extendido el 9 de octubre | La inversión supera los 240.000 euros

Las canalizaciones, ayer, del riego. | Gonzalo Núñez

REDACCIÓN

Moaña

Los campos de fútbol 7 de Reibón y Seara de Moaña siguen en obras. La intención es que ambas instalaciones estén totalmente renovadas el próximo 9 de octubre si el tiempo lo permite. Esta semana los operarios están instalando el sistema de riego que discurre por debajo del que será nuevo césped artificial. Se trata de una de las grandes novedades de la obra, pues ambos campos carecían de riego hasta ahora.

Finalizado este paso, se extenderá la capa base y después se instalará el nuevo césped. Los últimos trabajos consistirán en la renovación de otros elementos como las redes perimetrales de seguridad.

El Concello invierte en esta reforma más de 240.000 euros. La instalación se usa por los colegios, varios clubes y la liga Keniata.

