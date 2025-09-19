El Auditorio de Cangas acoge mañana, sábado a las 19.00 horas, el 4º Festival Areas Gordas de canto Coral. Actúa la Coral Amistade (Narón), O Son dos Cantares (Mos), la Coral de Piloño (Vila de Cruces) y la propia Coral Areas Gordas de Coiro (Cangas).