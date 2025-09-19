Costas alega falta de datos para retirar la piedra de la pista de vóley de Rodeira

El concejal de Deportes de Cangas, el socialista Eugenio González, solicitó a Costas que procediera a retirar los «muertos» de cemento e hierro que hay debajo de la arena del campo de vóley playa de Rodeira. Se encuentran situados muy a ras de la arena y representan un peligro. Son restos de cimentaciones de los bancos y mesas que se desmontaron en su día para reubicar el campo, porque hay que recordar que antes estaba en otro lugar de la zona verde que hay a lado del paseo de Rodeira. Con el paso del tiempo, estos restos quedaron a la vista. Sin embargo, a pesar de que tanto Costas como el Concello conocen la situación de riesgo que supone que los bañistas jueguen en este campo, no hay un cartel que lo prohíba ni tampoco que advierta del peligro que supone practicar este deporte.

Costas ya contestó al Concello de Cangas, pero no demuestra que le preocupe mucho el peligro, todo lo contrario, lo que hizo fue instar al gobierno cangués a que presentara más y más documentación sobre el campo de vóley playa. Así que, una vez más, una acción que parece tan sencilla como acudir a la playa de Rodeira con maquinaria y algunos operarios para retirar los «muertos» de cemento e hierro sigue en el aire. Este problema ya fue denunciando en el año 2019 y no se hizo nada, no se puso ni tan siquiera un cartel del peligro.

La pista fue trasladada, según el PP, por razones de dudoso criterio por el gobierno bipartito, sin reparar en las malas condiciones de la superficie. De hecho, los populares tenían previsto pedir responsabilidades al alcalde, en aquel momento el fallecido Xosé Manuel Pazos, por poner el riesgo a los vecinos de Cangas.

El gobierno local, a través de su edil de Deportes, mostró interés en cambiar la situación, pero Costas está preocupado por la burocracia.