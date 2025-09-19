Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Concierto de verano de la Coral Moañesa en el Alto da Praza

La Coral Moañesa organiza mañana su concierto de verano. A las 19.00 horas en el Alto da Praza de Abastos. Además de la agrupación organizadora, actúan el Orfeón Moaña, el Coro Ondas da Ría, el Coro Infantil Crescendo y la Coral Alborada. La entrada es gratuita. Una muestra de la gran tradición coral en la villa.

