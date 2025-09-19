Capitol, Grupo Asia y América, en las Festas de Santa Ifigenia

La orquesta Capitol, el Grupo Asia y América de Vigo encabezarán el cartel de las Festas de Banda do Río en honor a Santa Ifigenia, que se celebran durante todo el fin de semana en el barrio buenense, bajo la organización de la Comisión de Festas Patronais de Bueu.

«Es un cartel espectacular, dirigido sobre todo a la gente joven y de mediana edad», señala el presidente del colectivo, Celso Dopazo, que añade que la diversión está asegurada. Los festejos arrancarán esta misma noche, con una verbena en la que tocarán Capitol y el Grupo Asia. El primero es «uno de los mejores del panorama musical», mientras que el segundo repetirá en Banda do Río después de su presencia el año pasado y de que contase con el favor del público.

Trébol y Claxon mañana

Para mañana sábado la jornada comenzará con la degustación de sidra artesanal en la pista de Banda do Río. La organización repartirá de forma gratuita cerca de 400 litros de la bebida entre todos aquellos que se acerquen por el lugar. Será a las 12 horas, pero ya antes habrá un pasacalles a cargo de una charanga. Ya por la noche será el turno de la verbena, en la que los grupos elegidos serán una orquesta más tradicional como Trébol y un grupo especializado en versiones de rock and roll como Claxon. Ese mismo día el programa religioso incluye una misa a las 19 horas.

El día grande de las fiestas será el domingo y comenzará con un pasacalles a cargo de la Banda de Música Artística de Bueu. Aunque habrá una primera misa a las 10.30 horas, la solemne tendrá lugar a las 13 horas, tras la cual se desarrollará una procesión en torno a la capilla de Santa Cruz, con Santa Ifigenia como figura central. Luego habrá concierto de la banda de música en el recinto, en el que también se celebrarán las tradicionales poxas, en las que se subastarán los productos que los fieles presentan como ofrendas, principalmente aceite y huevos. También habrá una tirada de fuegos.

En la subida al Pazo de Santa Cruz se instalarán un par de puestos de venta de sidra, tanto para degustación como para poder llevar para casa.