Cangas grita desde la Plaza do Concello «¡Palestina vencerá!»

Las movilizaciones que hubo en la Vuelta a España para defender la causa Palestina animaron a que esta lucha se hiciera más visible en todos los pueblos y ciudades de España. Ayer fue Cangas quien salió a la calle en una concentración delante del Concello que agrupó a un centenar de personas al grito de «¡Palestina vencerá!». Sin megafonía disponible, subió a la terraza del Concello de Cangas a hablar Fran Larri, del movimiento Global Para Gaza-Galicia. Su voz se atenuaba por el tránsito de vehículos y se hacía a difícil escuchar lo que trataba de transmitir de una forma tranquila, pero convencida. Comentó su oratoria mostrando respeto a las organizaciones que antes que este movimiento Global defendían en Cangas la causa Palestina. Mencionó Fran Larri como los estados y la ONU consienten ver como llegan a Israel toneladas de armas y, sin embargo, se impide la llegada de ayuda humanitaria a través de barcos, que el Estado Israelí controla desde que salen de los distintos puertos del mundo y alguno de ellos es atacado con drones. Habló de más de 600.000 muertos en Gaza, de la complicidad de los gobiernos que por inacción permiten lo que denominó genocidio. Aseguró que el pueblo palestino daba muestra de una gran fortaleza, digna y heroica y dijo que del futuro de Palestina iba a depender el nuestro y el de toda la humanidad. Tras finalizar la lectura del manifiesto y de una carta de las personas embarcadas en la flotilla de ayuda humanitaria, Fran Larri no dudó a los presentes en animar a la gente a salir a la calle, a cortar lo que se tenga que cortar para hacer valer la causa Palestina. El Concello de Moaña convocó para hoy, a las 19.00 horas, delante del consistorio, otra manifestación pro Palestina.

Fran Larri, dirigiéndose a los asistentes desde el Concello de Cangas. | Pablo Hernández