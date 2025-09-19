Bueu reforzará su plantilla cubriendo seis vacantes en Obras e Intervención

El Concello de Bueu acaba de iniciar el proceso para cubrir seis vacantes mediante un proceso de promoción interna con el objetivo de reforzar su plantilla y ajustarla a las exigencias presentes y futuras en materia de personal. Las seis plazas que saldrán a concurso son las de conductor mecánico, oficial de obras, capataz de obras, oficial electricista, administrador de mercado y administrativo-jefe de negociado, y la iniciativa responde, en palabras de la concejala de Persoal, Promoción Económica e Turismo, Silvia Carballo, «a la necesidad de dotar de más personal a la estructura del concello, bastante débil en este sentido».

Carballo apunta a que las plazas suponen potenciar departamentos como los de Obras e Intervención, además del mercado, y que la apuesta por hacerlo a través de la promoción interna (solo pueden concursar los funcionarios del concello) es «lo más justo para nuestro personal, que tiene la oportunidad de subir de categoría». En el caso de Obras, en donde se incorporarían cuatro personas con este proceso, «podemos amortiguar la falta de personal, porque muchas veces no podemos llegar a todos los arreglos al faltarnos gente».

Las plazas vacantes están incluidas en las Ofertas de Empleo Público (OEP) de 2023 y 2025 y suponen la consignación de un gasto total de 195.154 euros. Ahora, las personas interesadas dispondrán de un plazo de 20 días naturales una vez se publique la resolución en el BOE. Habrá una primera fase de concurso de méritos en la que se valorarán la experiencia, la formación y los derechos de conciliación; y una segunda de oposición con dos pruebas. Las plazas de inferior categoría que queden liberadas una vez se complete este proceso saldrían a un concurso abierto con posterioridad.

Tanto Carballo como el regidor buenense, Félix Juncal, subrayan que este proceso selectivo se enmarca dentro de la situación cambiante de la plantilla tras la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), «que ha marcado un antes y un después, y que nos dota de un mecanismo de seguridad jurídica en las relaciones laborales del concello». De hecho, no es el único proceso abierto. Ahora mismo hay dos procesos selectivos abiertos en Urbanismo, uno para cubrir la plaza de arquitecto en propiedad, y otro para elaborar una bolsa de sustitución de forma interina. También está muy avanzada la selección para un técnico de administración general en Secretaría y, en una fase más incipiente, la plaza de psicóloga.

La recuperación de la gestión tributaria, objetivo futuro

Juncal y Carballo subrayan la importancia de continuar trabajando «con la planificación necesaria, porque estos procesos son muy largos», reforzando los diferentes departamentos municipales. En este sentido, apuntan que este mismo año se conseguirá tener las tres plazas de habilitados (secretaria, interventor y tesorero) en propiedad. Juncal apunta incluso más allá, con el deseo del concello de recuperar la gestión tributaria. «Próximamente finalizará el contrato de GTT . Es obvio que será necesario licitar un nuevo contrato, pero la intención del equipo de gobierno e incluso la petición del personal habilitado es la de recuperar un sistema de gestión público del servicio», señala el regidor, que añade que el camino a recorrer pasaría por tres etapas diferentes.

La primera de ellas sería este contrato, la segunda la delegación del servicio en el ORAL y la tercera ya disponer del control de la gestión de forma completamente autónoma. Añade, asimismo, que la potenciación de la plantilla municipal tendría repercusión en otros objetivos futuros, como la recuperación del servicio de aguas, «ya que la hipótesis es la de que el cobro de las tarifas dependa de nosotros».