Una conservera contra el alzhéimer

Los mayores usuarios del centro de día de la Asociación de Familiares de Persoas con Alzhéimer do Morrazo (Afamo) sustituyeron su espacio habitual por la carballeira de San Martiño en los últimos días. La razón está en que, como cada año, se convertirán en actores para trasladar a sus familias a una escena propia de la cultura tradicional gallega. La obra de teatro de este año se centra en el mundo de las mujeres trabajadoras de la industria de la conserva. Los mayores podrán representar escenas que le recuerdan a su juventud, estimulando así su memoria.

La puesta en escena será este domingo 21, a las 12.30 horas, en la denominada Xuntanza na Memoria que cada año, coincidiendo con el Día Mundial del Alzhéimer, Afamo organiza en la carballeira de la rectoral de San Martiño. Esta cita es ya un imprescindible en el calendario de eventos de septiembre en O Morrazo. El humor con el que los actores por un día interpretan los textos y la música tradicional envuelve siempre a la obra de teatro, que es el momento central de la Xuntanza.

La jornada comenzará a las 12.30 horas con la presentación del acto y los discursos de las autoridades y de la presidenta de Afamo, Josefa Cancelas Pérez. La obra de teatro se representará a las 13.00 horas.

A las 13.45 horas habrá una actuación de la banda de gaitas Gaiteiros de Moaña. Si el tiempo lo permite y la lluvia no obliga a aplazar toda la actividad, las familias comerán en el entorno de la carballeira. A las 16.30 horas se representarán piezas de humor y a las 17.30 horas comenzará un baile a modo de verbena que se prolongará hasta el fin de fiesta.