Advierten de errores en la contratación de personal y de proyectos en Cangas

El informe del resumen anual sobre el control interno del ejercicio 2024 del Concello de Cangas revela que se emitieron un total de 435 informes, de ellos, 251 fueron informes de fiscalización con reparos de Intervención. Además hubo dos informes de omisión de fiscalización previa en otros tantos expedientes. Intervención realizó 53 informes sobre modificaciones de crédito, sobre pórroga del presupuesto, sobre aplicación de incremento salariales, según la normativa, informe sobre la liquidación del presupuesto 2023, junto con el informe de cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria y regla de gasto, informe sobre a cuenta general de 2023, informe sobre el presupuesto 2024 y las alegaciones que recibió, así como sobre la Oferta Pública de Empleo 2024.

En el informe se señala que el Concello no procedió a la aprobación del reglamento de control interno. «Esta carencia, junto con la insuficiencia de medios de la Intervención, ha motivado la imposibilidad de llevar a cabo trabajos de control financiero permanente, teniendo en cuenta la extensión sobre las que se ejerce, por lo demás, la función interventora».

El informe concluye que, en Personal, los motivos de reparo giran en torno a dos grupos de motivaciones. Por un lado en materia de selección de personal, no se respeta lo establecido en la normativa vigente, tanto a nivel de interdicción de la incorporación de personal laboral temporal salvo para la cobertura de necesidades urgentes e inaplazables, acudiendo a este tipo de contratación para la cobertura de puestos estructurales (caso de personal de limpieza) como la selección de personal funcionario interino sin respetar las circunstancias habilitantes para la incorporación de este tipo de personal, así como la no convocatoria de la plaza con carácter definitivo a través de la correspondiente oferta de empleo.

«La reiteración de esas conductas a lo largo del tiempo ha llevado a que la plantilla del Concello esté nutrida mayoritariamente con personal laboral indefinido, estabilizado en la aplicación del Real Decreto-Ley 14/2021». El informe recomienda elaborar una Relación de Puestos de trabajo y recuerda que, de los 210 trabajadores, solo 60 son funcionarios.

En cuanto a contratación, los motivos de reparos están los que se realizaron por omisión de procedimiento de contratación. Existen materias que deberían ser objeto de contratación sin que se haya promovido el correspondiente expediente de contratación, por ejemplo el mantenimiento de instalaciones, mantenimiento de maquinaria y vehículos, o el suministro de combustibles.

También señalan que se aprecian deficiencias en materia de aprobación de proyectos, que en algunos casos no consta que hayan sido aprobados por órgano competente, en otros casos directamente no se elabora el proyecto y la obra se hace teniendo en cuenta una memoria valorada.