Adiós a la mítica taberna O Pelao de Cangas

Será el 28 cuando la tapería O Pelao, una de las míticas tabernas del casco histórico de Cangas, con un comedor al otro lado de la rúa do Sol que llaman el "pañol", baje la verja y será también la útima vez que muchos de los integrantes del grupo "Amigos de la Canción" le dediquen una vez más su letra al hostelero y amigo: "Bota viño Peladiño, que nós para poder cantar, temos que beber o viño..." . O Peladiño es David Álvarez Martínez, que junto a su mujer Rosa Mallo Costas han estado regentando este local desde hace más de dos décadas y ahora, con 59, se jubila gracias también a sus veinte años de trabajo como cocinero embarcado en altura. Un buen día en Cabo Verde, después de recorrer medio mundo por los caladeros del Banco Canario, Sierra Leona, Guinea, Mauritaria, Angola Sudáfrica, Malvinas o Escocia decidió dejar la alta mar porque echaba de menos su tierra firme de Cangas y ver crecer, con su mujer, a sus dos hijos. Como jubilado, reconoce que también podrá vivir el crecimiento de su nieto y, añade Rosa, " el otro que viene en camino".

A bordo del primer barco en el que trabajó. / Fdv

Tras dejar su trabajo en los barcos, fue cuando "O Pelao" decidió abrir la tapería con el apodo que sus compañeros en el mar le pusieron cuando su pelo desapareció. En la entrada al local, que es un santuario de imágenes de la vida de este hostelero, de sus años embarcado, de sus capturas de pez espada y de todos los amigos que han pasado por el establecimiento, reza un cartel que resume su filosofía "Aquí se entra como cliente y se sale como amigo".

Con Alfonso Moldes y Manuel Gil, grandes amiagos y clientes, ayer en la taberna. / Pablo H. Gamarra

Así lo atestiguaban ayer Manuel Gil y Alfonso Moldes, miembros de "Amigos de la Canción" que disfrutaban de su sesión "vermú", como también otros "amigos de los Amigos de la Canción" que llenaban la terraza de la calle do Sol, mientras los empleados empezaban a atender a toda prisa las mesas que se iban llenando, en uno y otro comedor, para la comida.

"O Pelao" (centro) con su mujer (ida.), empleados y clientes ante la tapería. / Pablo H. Gamarra

Todos aseguran que les van a echar de menos, que son demasiado buenas personas como también lo dice el matrimonio "porque andar con ellos es una maravilla", asegura David con la gorra puesta y saliendo y entrando de la cocina para atender los primeros platos del día, siempre con una sonrisa y con Rosa a su vera.

Con el televisivo Gran Wyoming. / Fdv

Gil recuerda la historia de este local, antes de ser "O Pelao", en la época en la que se "anotaba" y era el punto de encuentro de la flota del bonito, palometa y ardora. Ya de joven él acudía a oir cantar a los "abuelos" y esa tradición de ir a cantar se ha mantenido con "O Pelao", con el que han viajado también a bodegas de Valdeorras o de Arbo, como verdadera pandilla de amigos.

El hostelero y su mujer con el actor Gabino Diego. / Fdv

En las paredes del local cuelga también una parte de la historia de Cangas, de aquel primer Alondras de fútbol, en el que O Pelao también jugó, los viejos autobuses de Cerqueiro o los barcos en donde trabajó, desde el primero "Río Algar", en el caladero del Sáhara; al último "Chato Tercero" con el que se pescaba pez espada.

Portando el letrero que cuelga en el local: "Aquí se entra como cliente y se sale como amigo" / Pablo Hernández Gamarra

En otra pared, cuelgan rostros conocidos de la cultura, de artistas que tras actuar en el Auditorio, no dejaban de hacer su parada en "O Pelao". Ahí están el Gran Wyoming, el actor Gabino Diego, Manquiña y Luis Zahera juntos, Miki Nadal, "Carlitos" de la serie "Cuéntame" o Nerea Barros.

Foto antigua del local en la década de los 70 cuando aún no era "O Pelao", con Manuel Gil, de joven, (2º dcha.). / Fdv

El 28, y también en sesión "vermú" sonará el Dj Jony Maez,de 12:00 a 15:00, para decir adiós a "O Pelao".