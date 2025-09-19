Hasta 200 obras de artistas de todo el mundo se citan en el III Mini Print Internacional

La Asociación Taller Experimental de Obra Múltiple Contemporánea inauguró ayer, en la sala de exposiciones Ángel Botello de la Casa da Cultura de Cangas, las muestras de grabado del III Mini Print Internacional Galicia 2025. Esta edición reúne a más de 200 obras que muestran las más diversas técnicas, conocimientos y corrientes estéticas del panorama internacional. Las piezas pertenecen a 74 artistas de países como Alemania, Argentina. Australia, Bélgica, Brasil. Chile, Corea, España, Estados Unidos, Francia, México, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía, Eslovenia, Suiza , Taiwán, Ucrania, Uruguay y Japón.

Además del concurso de grabados, también se inauguró la muestra «Pegadas no Tempo», de Marisa Pascual Langle, que fue la ganadora de la edición de 2024 del Mini Print. Los organizadores destacan el alto nivel artístico de las personas que componen el jurado, entre las que está la propia Marisa Pascual así como el artista y director de la asociación organizadora, Leonardo Rial. Entre los que deciden a los ganadores se encuentra también el director del Museo do Gravado de Artes de Ribeira, Xoán Pastor; la docente y grabadora Ana Barberá; y el artista y promotor cultural cangués Camilo Camaño Xestido.

El director de Taller Experimental, Leonardo Rial, incidió en la inauguración en que la diversidad geográfica de los artistas se refleja también en la «variedad de enfoques, técnicas y lenguajes, que hacen de esta convocatoria un auténtico mapa del estado actual de la gráfica contemporánea».

Llamó la atención, Rial, sobre la amplitud de procedimientos utilizados, desde técnicas tradicionales como el buril, la punta seca, el aguafuerte o la xilografía «hasta experimentaciones más actuales como serigrafía, litografía, grabado sobre materiales no convencionales o aproximaciones digitales».