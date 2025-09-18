La tensión entre Rodríguez y el BNG obliga a levantar una comisión por segunda semana

Las comisiones informativas de la corporación moañesa están escalando en tensión en las últimas semanas. Tanto que en la tarde-noche de este miércoles se tuvo que suspender una sesión por segunda semana consecutiva. El denominador común en ambos casos está en la tensión entre el concejal del PSOE, Mario Rodríguez, y los ediles del gobierno local (del BNG en mayoría absoluta) que acuden a informar de sus gestiones.

Este miércoles la situación escaló después de que el socialista cargase contra la concejala Coral Ríos, que está de baja, sobre la que se quejó de que no acudiese a dar cuenta de sus áreas.

Tras un enfrentamiento dialéctico el ejecutivo local decidió suspender la comisión. Antes de salir, Mario Rodríguez se encaró con el concejal de Mocidade, Kevin González, después de que éste le invitase a salir de la sala. El comienzo del curso político 2025/2026 tendrá otra prueba de fuego el jueves en el pleno.