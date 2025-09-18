Portos arranca la reforma integral de la nave de remo de Tirán

Portos de Galicia cumplió con el compromiso adquirido con la Sociedade Deportiva Tirán de remo y comenzó, en septiembre y a la finalización de la temporada regular de traineras, la reforma integral de la nave de deportes de este club, ubicada en el acceso al muelle de bateeiros de A Mosqueira. Se trata de una obra deseada desde hace años, toda vez que las lluvias provocan intensas filtraciones de agua en la instalación, causando graves daños en el interior e incluso desprendimientos de los falsos techos.

Esta semana comenzaron los trabajos sobre el terreno. De momento están instalando las canalizaciones exteriores para luego pasar a la parte interior. Las canalizaciones de aguas y las obras de accesibilidad serán también los primeros trabajos dentro de esta nave.

En concreto las obras contemplan la ampliación del edificio en su planta baja, con una nueva nave anexa, cubierta y abierta, para guardar los remolques de transporte de las embarcaciones. También se adaptará un nuevo vestuario accesible en la planta baja. En esta misma altura se eliminarán los desniveles existentes en el interior para que todo el recorrido sea practicable.

Asimismo, a lo largo de las próximas semanas, además del nuevo sistema de evacuación de aguas se ejecutará una reparación y pintado de las fachadas, mejorando la imagen del edificio. También deberá reparar los elementos estructurales de las cubiertas que se encuentran muy deteriorados.

El contrato firmado por el propio Portos de Galicia con la empresa a Braio Multiservicios asciende a 288.000 euros. El coste lo sufragarán, a partes iguales, el propio Portos así como la Secretaría Xeral para o Deporte, de la Xunta de Galicia, y el Concello de Moaña, en virtud de un convenio de colaboración firmado previamente para este fin.