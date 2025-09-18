«Este espazo resume catro décadas de investigación»
Xavier Blanco está de parabéns. O Centro de Interpretación da Música de Raíz que este moañés abriu en Quiroga recibiu o recoñecemento da Xunta ao entrar na rede autonómica de museos
A Xunta de Galicia anunciou esta semana a integración no Sistema Museístico Galego do Centro de Interpretación da Música de Raíz que Xavier Blanco abriu e rexenta en Quiroga. Blanco é o mestre gaiteiro do Concello de Moaña en excedencia e comezou na vila co seu recoñecido proxecto de recuperación de instrumentos tradicionais con elementos naturais.
Como se sentiu ao saber da entrada do centro no Sistema Museístico de Galicia?
Sinto unha enorme satisfacción e gratitude. A entrada do Centro de Interpretación da Música de Raíz no Sistema Museístico de Galicia supón un recoñecemento oficial a máis de 40 anos de traballo de investigación, recuperación de instrumentos e preservación da memoria musical galega. É tamén unha garantía de futuro, xa que o centro pasa a formar parte dun conxunto de 93 entidades recoñecidas pola Xunta, obtendo visibilidade, protección e acceso a novas liñas de colaboración. Para min é un orgullo persoal, pero sobre todo unha homenaxe a todas as persoas que transmitiron este legado durante xeracións.
Que pode supoñer este respaldo para ese espacio?
Supón prestixio e rigor, tanto a nivel galego como internacional. Dá visibilidade ao noso traballo, abre portas a colaboracións e garante a protección dun patrimonio único. Ademais, consolida o centro como un proxecto de país que coloca á música de raíz galega no lugar que merece e a proxecta cara ao mundo.
O Centro de Interpretación da Música de Raíz é o grande proxecto da súa vida?
Si, sen dúbida. Resume máis de catro décadas de traballo, investigación e paixón pola música de raíz. Non é só un museo: é a materialización dun soño colectivo que comezou coa recuperación de instrumentos e coa recollida de memoria oral, e que agora se converte nun espazo aberto a toda a cidadanía. É a forma de devolver a Galicia todo o que aprendín das súas xentes e da súa tradición.
Lembra como e cando comezou a recompilar e reconstruír instrumentos tradicionais?
Comecei desde moi pequeno, inmerso na música de raíz da miña familia, os Soledás, unha estirpe de gaiteiros. Crecín nun entorno onde a tradición se transmitía de xeración en xeración, marcado polo ciclo festivo anual —Nadal, Entroido, Maios, San Xoán, Difuntos—. Ao principio empregabamos instrumentos primixenios feitos con elementos naturais, como gaitas de cana ou tambores de cortiza. Esa experiencia xerou unha paixón que me levou a dedicarme a recoller, reconstruír e difundir estes instrumentos durante toda a miña vida.
Cal é a peza da que se sinte máis orgulloso?
A peza da que me sinto máis orgulloso é a gaita de cana. É o referente máis importante da nosa música de raíz e, ao longo do tempo, formou a moitas persoas que iniciaron o seu camiño na música gaiteiril e orquestral.
É unha pena que non poidamos gozar deste centro no Morrazo. Cales son as razóns de que tivese que abrilo no Courel?
Decidimos abrir o centro en O Courel, concretamente en A Seara, por varias razóns. É un lugar con recursos e materiais necesarios para desenvolver o proxecto, cunha riqueza patrimonial e etnográfica excepcional. Ademais, O Courel é considerado o “pulmón de Galicia”, e este é un proxecto pensado para toda a comunidade galega. Sen esquecer que Moaña foi a cuna da miña profesión, o que conecta as miñas raíces persoais coa tradición e a identidade cultural de Galicia.
Cales son os plans de futuro para o centro e para a Fundación Legar?
Os plans de futuro céntranse en continuar recuperando e reconstruíndo instrumentos tradicionais, ampliando a colección e facendo que sexa accesible a toda Galicia e tamén fóra dela. Buscamos promover a formación de novas xeracións de músicos e artesáns mediante cursos, obradoiros e actividades educativas. Ademais, queremos fortalecer a difusión da música de raíz a través de concertos, publicacións e proxectos de investigación. O obxectivo é consolidar o centro e a fundación como espazos vivos de preservación, ensinanza e promoción da identidade musical e cultural galega.
En que momento se atopa a música de raíz en Galicia. Percibe que ten suficiente recoñecemento social e institucional?
A música de raíz en Galicia goza agora dunha maior visibilidade que no pasado grazas ao traballo de músicos, asociacións e festivais. Non obstante, aínda existen retos: o recoñecemento institucional e social non sempre é suficiente. É fundamental continuar promovendo a formación, a investigación e a difusión para que esta tradición, que é parte esencial da identidade cultural galega, teña o lugar que merece e chegue ás novas xeracións con toda a súa riqueza.
