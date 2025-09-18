Música y baile contra el cáncer

En el año 2024 la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) realizó 466 atenciones a vecinos de Cangas que sufren esta enfermedad. En Moaña se realizaron 166 atenciones. A nivel nacional este colectivo aportó la friolera de 114 millones de euros para 160 proyectos distintos de investigación contra el cáncer, convirtiéndose en la ONG de carácter privado que más dinero aporta a la investigación médica. Así lo explicó ayer Raúl Cerna, presidente de este colectivo en Cangas.

Para lograr esos recursos es necesario tanto contar con una buena masa de socios como con la colaboración de los ciudadanos en eventos como la X Gala Benéfica de la AECC que se celebra mañana, viernes 18 de septiembre, a las 20.00 horas en el Auditorio Municipal Xosé Manuel Pazos de Cangas. En esta décima edición el colectivo apuesta por subir a escenario a numerosas agrupaciones de música y baile que ya colaboraron con la AECC a lo largo de las galas de esta última década.

Así, con entradas a un precio de cinco euros, los asistentes podrán disfrutar de las alumnas de la academia de baile Inés Núñez o de la academia de baile oriental Margarita Outeiral. También de la tradición de la Asociación Cultural Lembranzas da Ría o del grupo Lembranzas Moañesas.

Sin salir del género musical de raíz gallega, actuará también la banda de gaitas Tromentelo. Repetirá colaborando con la AECC el grupo de baile Jaime y Kelly, ganadores del campeonato gallego de bailes de salón. El grupo musical Mornura y el Coro María Soliño como invitados especiales son los grupos que completan este espectacular cartel.

Las entradas se pueden adquirir en el teléfono 683669914 o en el propio auditorio mañana antes del comienzo del festival. Raúl Cerna explica que en los últimos meses la AECC contrató a una fisioterapeuta que presta servicio en Vigo y que se suma a la de Pontevedra y que barajan contratar a un logopeda. «Cada vez nos demandan más servicios y por eso necesitamos de colaboración», concluye.