La historia de los incendios en la isla, en la revista Onstopus

La revista Onstopus ha sacado a la luz su número 113 con un amplio abanico de informaciones entre las que destaca la primera parte de la historia de los incendios en Ons. El autor habla de la ola de fuegos en la década de los 80, comenzando por recordar que anteriormente a esas fechas apenas habían existido y subrayando la importancia de las tierras para los isleños.

Otra de las notas hace referencia a la petición de un homenaje a los fareros de Ons para 2026, cuando se cumplan cien años de la última remodelación de la construcción. Los temas festivos también tienen su espacio, con la visita de vecinos de Ons a la Festa da Lanzada, la reunión del Pescador en Ons, la despedida de temporada del restaurante O Pirata o la celebración gastronómica de la tortilla de patatas en la isla.

De forma más seria se apunta a la inclusión de la playa de Melide entre las diez escogidas por National Geographic como las más bonitas del mundo, y también del buen ritmo al que avanzan las obras de las roderas para el camino que une Curro con Pereiro, felicitando a Parques Nacionales por esta actuación. Y por último, se reivindica la presencia de un campo de voluntariado en Ons al estilo del que sí existe en Cíes, para poder desarrollar actividades de protección del medio ambiente.